Borsa İstanbul'da tarihi gün: 15 bin puan sınırında rekor kırıldı
Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren teklif Komisyonda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2026 18:00, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2026 18:28
Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Muş, görüşmelere başlamadan önce muhalefet milletvekillerinin talebi üzerine usul tartışması açtı.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, teklif hazırlanırken görüşlerine başvurulmadığını belirtti.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, kanun tekliflerinin daha sağlıklı bir şekilde çıkması için komisyonda daha kapsamlı bir şekilde müzakere edilmesini istedi.

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, kanun tekliflerinin sunulduktan çok kısa süre sonra komisyona geldiğini, muhalefet partilerinin tekliflerin görüşmelerine yeterince hazırlanamadığını söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, teklif üzerinde komisyondaki çalışmaların son haline TBMM Genel Kurulunda karar verildiğini, muhalefet milletvekillerinin de bilgilendirildiğini belirtti.

- "Vergi ve diğer kamu borçlarıyla ilgili mükelleflerimize önemli kolaylıklar sağlıyoruz"

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, düzenlemeyle ilgili bilgiler paylaştı.

Kanun teklifinin önemli başlıklarından birinin kamu borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin düzenleme olduğunu vurgulayan Gülsoy, "Vergi ve diğer kamu borçlarıyla ilgili mükelleflerimize önemli kolaylıklar sağlıyoruz. Mevcut durumda 36 ay olan azami taksit süresini 72 aya çıkartıyoruz. Teminat almaksızın tecil edilecek borç tutarını ise 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiyoruz." diye konuştu.

Gülsoy, düzenlemeyle Türkiye'ye kalıcı döviz girişini sağlamayı, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye yerleşmesini teşvik etmeyi, finansal derinliği artırmayı ve Türkiye'yi bölgesel bir güç haline getirmeyi hedeflediklerini kaydederek, "Bu düzenleme, ülkemizin ekonomik canlılığını artıracak, finansal sisteme yeni kaynak girişini destekleyecek ve yatırım ortamını daha cazip hale getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Düzenlemeyle Türkiye'nin hizmet ihracatında bir üst lige çıkacağını belirten Gülsoy, bu teklifin ana omurgasının üretim ve ihracat olduğunu söyledi.

Komisyonda, Gülsoy'un konuşmasının ardından teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

