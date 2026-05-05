Bakanlık, 6 bin km menzilli Balistik Füzeyi tanıttı: Yıldırımhan

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin bugüne kadar geliştirdiği en uzun menzilli balistik füzesi olan YILDIRIMHAN'ı kamuoyuyla paylaştı. SAHA Expo fuarında yapılan resmi açıklamayla tanıtılan sistem, 6 bin kilometre menzile ulaşabiliyor.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 05 Mayıs 2026 16:53, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2026 17:34
YILDIRIMHAN: Hipersonik hıza ulaşan dev sistem

YILDIRIMHAN, Mach 9 ile Mach 25 aralığında değişen hipersonik hızlara ulaşabilme kapasitesi sayesinde mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşma kabiliyetine sahip. Sistemin yakıt olarak sıvı nitrogen tetroksit kullandığı ve dört roket motoruyla tahrik edildiği belirtildi.

Bakan Güler: "Kullanmamız gerekirse kullanırız"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, YILDIRIMHAN'ın Türkiye'nin bugüne kadar geliştirdiği en uzun menzilli balistik füze olma özelliğini taşıdığını vurgulayarak "YILDIRIMHAN'ı kullanmamız gerekirse hiç düşünmeden kullanırız" dedi.

Yıldırımhan 6 bin kilometre menzile sahip

Türkiye merkez alındığında 6.000 kilometrelik menzil; Avrupa'nın tamamını, Orta Doğu'yu, Kuzey Afrika'yı ve Rusya'nın büyük bölümünü kapsıyor. İngiltere'den Hindistan'a, İskandinavya'dan Orta Afrika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafya bu menzil içinde değerlendiriliyor.

Türkiye'nin füze kapasitesinde tarihi adım

YILDIRIMHAN, Türkiye'nin daha önce geliştirdiği BORA ve TAYFUN balistik füzelerinin çok ötesine geçen bir menzil sunuyor. Sistem, modern harp doktrinleri çerçevesinde kritik bir kuvvet çarpanı niteliği taşıyor; yüksek hız ve manevra kabiliyeti kombinasyonu ile hedef bölgeye erişim sağlayarak karşı tarafın erken uyarı ve önleme imkanlarını ciddi ölçüde kısıtlıyor.

