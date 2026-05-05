Apple Türkiye'den iPhone'lara zam: İşte yeni fiyat listesi

Apple Türkiye, iPhone 17 fiyatlarını artırdı. Fiyat güncellemesi bugünden itibaren devreye girdi.

Haber Giriş : 05 Mayıs 2026 13:14, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2026 13:32
Apple, iPhone 17 fiyatlarını bugünden itibaren artırma kararı aldı.

Buna göre, iPhone 17 (128 GB) 77 bin 999 liradan 84 bin 999 liraya, iPhone 17 Pro (256 GB) 107 bin 999 liradan 119 bin 999 liraya, iPhone 17 Pro Max (256 GB) 119 bin 999 liradan 132 bin 999 liraya, iPhone Air (256 GB) 97 bin 999 liradan 107 bin 999 liraya yükselmiş oldu. Başka bir deyişle yüzde 10 civarında artış gerçekleşti.

AirPods Pro 3, 13 bin 999 liradan 15 bin 499 liraya, AirPods 4, 7 bin 999 liradan 8 bin 999 liraya çıktı.

