Devlet Bahçeli: Türkiye Merkez Ülkedir
Altın 5 haftanın en düşüğünde

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 5 Mayıs 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Haber Giriş : 05 Mayıs 2026 08:22, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2026 08:23
Gram altın 6.600 TL seviyesinden, ons altın ise 4.540 dolar düzeyinden güne başladı.

Avrupa'nın haziran ayında faiz artırma hazırlığında olması ve ABD'de faiz indirimi beklentilerinin ortadan kalkması, altın üzerinde baskı oluşturuyor.

Altın, en son 31 Mart'taki işlemlerde 4.482 dolar seviyesini test etmişti.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" araştırmaları yapıyor.

İşte 5 Mayıs 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu.

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.594,18 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.860,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.720,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.202,81 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.208,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 108.338,34 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.534,76 dolar

