MSB Bakan Yardımcısı Ayhan: Çelik Kubbe'nin dünyada eşi benzeri yok

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde düzenlenen 'İhtisas Akademi 26' programında üniversite ve lise öğrencileriyle bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Etkinlikte TÜGVA'nın gençliğe yönelik çalışmalarını içeren sinevizyon gösterisi yapıldı. Programda konuşan Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, "Yapay zeka, kuantum bilişim, siber uzay, uzay ekonomisi bunlar artık bilim kurgu değil. Bugünün stratejik cepheleridir. Ve bu cephelerde bir ülkenin nerede durduğu onun kaderini belirler. Geri kalmanın asla, ama asla telafisi de yoktur" dedi.

'BİZE SATTIKLARI SİLAHLARI KULLANDIĞIMIZ İÇİN SİLAH AMBARGOSU UYGULANDI'

Savunma sanayisinde geçmişte yaşanan ambargolara ve dışa bağımlılığa değinen Ayhan, Kıbrıs Barış Harekatı dönemini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'a çıkarma yapıyor. Bize sattıkları o zamanın şartlarında 6 milyar TL'lik silah almışız, Amerika Birleşik Devletleri'nden ve farklı ülkelerden. Bize sattıkları silahları kullandığımız için silah ambargosu uygulandı. Yedek parça kesildi. Kritik sistemlerin bakımı donduruldu. O gün birçok gerçek en çıplak haliyle ortaya çıktı. Silahını kendi üretemeyen kendi kararını da asla veremez. O günden bu yana ekilen tohumlar bugün gökyüzünde çiçek açıyor. Ama dürüst olmak gerekiyor. Bu yolculuk kolay değildi ve kısa da değildi. 1970'li yıların sonunda Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerlilik oranı yüzde 10'ların altındaydı. Her kritik sistem dışarıdan geliyordu. Her yedek parça için bir izin bekleniyordu. Uçağını aldın, parasını verdin, bir modernizasyon yapmak istiyorsan da izin alacaksın. Yani müthiş bir bağımlılık oluşturuluyor bu alanda. Bu tablo kabul edilemezdi ve kabul edilmedi" dedi.

'ÇELİK KUBBE'NİN DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOKTUR'

Türkiye'nin son 25 yılda büyük bir özgüven kazandığını ifade eden Ayhan, savunma sanayindeki güncel gelişmeleri bahsederek, "Milli Savunma Bakanlığı ve 1985'de kurulan Savunma Sanayii Başkanlığı ile birlikte uzun ve sabırlı bir süreç inşa edilmeye başladı. Bu süreç fabrika kurmak değil yalnızca. Bu süreç bir mühendislik kültürü inşa etmekte, bir ekosistem kurmakta ve en önemlisi biz de yapabiliriz inancını nesillerimizin zihinlerine yerleştirmekte. Ama Türk eğitim sistemi belki birçok eksiği olsa bile ama şu alanda çok büyük bir kazanım sağlamıştır. Özgüven, kazandırmıştır. Anadolu evlatlarının bu zekasıyla, o samimiyetiyle, o hayalleriyle işte son 25 yıldaki bu dönüşle birlikte, toplumsal dönüşüm, siyasal dönüşümle birlikte büyük bir özgüven de kazanmış olduk. Bunlar tesadüf değildi. Eğitimimiz kötü ise eğer bu savunma sanayisindeki şu an 10 milyar doların aşan bir ihracat nasıl oluştu? Medeniyet birçok alan üzerine inşa edilir. Kara, hava ve deniz savunma alanlarında büyük bir dönüşüm yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Artık kendi tankımızı, zırhlı aracımızı, savaş gemimizi, İHA ve silahlarımızı tasarlıyor, üretiyor ve ihraç ediyoruz. Özellikle hava savunma sistemlerimizle gökyüzümüzü daha güvende hale getiriyoruz. Çelik kubbe olarak adlandırdığımız entegre hava savunma sistemimiz ülkemizin semalarını koruyan güçlü bir kalkan oldu. Çelik kubbe büyük entegredir. Çok katmanlıdır. İnşallah birçok aşaması bitti. Tamamlandığı zaman Çelik Kubbe'nin dünyada eşi benzeri yoktur. Bu başarıların temelinde yerli ve milli savunma sanayi hamlesi yatıyor" ifadelerini kullandı.

'4 BİNE YAKIN SAVUNMA SANAYİ ŞİRKETİ FAALİYET GÖSTERİYOR'

Türkiye'de savunma sanayinde faaliyet gösteren yaklaşık 4 bin şirket bulunduğunu söyleyen Ayhan, "Kızılelma gibi insansız savaş uçağımız göklerde uçuyor. Bu araç Türkiye'nin havacılık tarihinin en önemli adımlarındandır. Kızılelma Türk savunma sanayisi envanterine geçmek üzere. Bu ürettiğimiz yerli füzelerimiz, atak helikopterlerinde kullanılanlar, uzun menzilli hava savunma füzelerimiz ve daha birçok sistem artık dünya çapında dikkat çekiyor. Kara, hava ve deniz platformlarımızda kullandığımız yerli silah sistemleri ordumuzun gücünü katlıyor. Bu çalışmaların meyvelerini rakamlarla görüyoruz. Savunma sanayi ihracatımız her geçen gün rekorlar kırıyor. Milyarlarca dolarlık ihracat ülkemize önemli katkılar sağlıyor. Türkiye'de bugün 4 bine yakın savunma sanayi şirketi faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerde, binlerce mühendis ve teknisyen birlikte gece gündüz çalışıyor" diye konuştu.