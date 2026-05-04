CENTCOM: İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemileri ile ticari gemilere saldırdı

İki ilin bazı ilçelerinde okullar tatil edildi
İki ilin bazı ilçelerinde okullar tatil edildi
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Erdoğan: Türkiye, bölgenin en güçlü ve istikrarlı ülkesi
Erdoğan: Türkiye, bölgenin en güçlü ve istikrarlı ülkesi
Türkiye ile Ermenistan arasında tarihi imza: Ani Köprüsü restore edilecek
Türkiye ile Ermenistan arasında tarihi imza: Ani Köprüsü restore edilecek
İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi
İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi
Bakanlık net rakamı açıkladı: Kaç Suriyeli geri döndü?
Bakanlık net rakamı açıkladı: Kaç Suriyeli geri döndü?
Sigarada Japonya modeli gündemde: Satışlar kimlikle yapılabilecek
Sigarada Japonya modeli gündemde: Satışlar kimlikle yapılabilecek
Kentsel dönüşümde kira yardımı iadesi için emsal karar
Kentsel dönüşümde kira yardımı iadesi için emsal karar
Bakan Tekin: Öğrenciler yeteneklerine göre okul tercih edecek
Bakan Tekin: Öğrenciler yeteneklerine göre okul tercih edecek
İstanbul Valisi Gül: Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacak
İstanbul Valisi Gül: Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacak
ASELSAN 2 trilyon lira piyasa değerini geçerek rekor kırdı
ASELSAN 2 trilyon lira piyasa değerini geçerek rekor kırdı
Savaş ihtimali artıyor: İran, ABD savaş gemisini vurdu
Savaş ihtimali artıyor: İran, ABD savaş gemisini vurdu
Yayın sayısı mı, bilimsel derinlik mi? Çin'in Akademi Reformu...
Yayın sayısı mı, bilimsel derinlik mi? Çin'in Akademi Reformu...
Bakan Şimşek: Enflasyondaki yükseliş geçici
Bakan Şimşek: Enflasyondaki yükseliş geçici
Prof. Şirin 2030 yılındaki ilk beş mesleği açıkladı
Prof. Şirin 2030 yılındaki ilk beş mesleği açıkladı
Memur Sen Başkanı Ali Yalçın 'kooperatif' iddialarına cevap verdi
Memur Sen Başkanı Ali Yalçın 'kooperatif' iddialarına cevap verdi
Nisanda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Nisanda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 1 Temmuz zammı
Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 1 Temmuz zammı
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
Sahte ikamet izni operasyonunda 31 gözaltı
Sahte ikamet izni operasyonunda 31 gözaltı
Bosch, Anneler Günü reklamını tepkiler üzerine yayından kaldırdı
Bosch, Anneler Günü reklamını tepkiler üzerine yayından kaldırdı
Malatya'da otobüs devrildi: 4 ölü, 40 yaralı
Malatya'da otobüs devrildi: 4 ölü, 40 yaralı
Gaziantep'te 'süper hücre' fırtınası... 39 okul tatil edildi
Gaziantep'te 'süper hücre' fırtınası... 39 okul tatil edildi
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı
4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor
4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor
Trafikte 4 aylık tablo açıklandı:İşte kaza oranları
Trafikte 4 aylık tablo açıklandı:İşte kaza oranları
Soğuk hava gidiyor: Sıcaklıklar o günden itibaren artacak
Soğuk hava gidiyor: Sıcaklıklar o günden itibaren artacak
Doğum izni 24 haftaya çıktı: Türkiye OECD ortalamasını geçti
Doğum izni 24 haftaya çıktı: Türkiye OECD ortalamasını geçti
Okul saldırısının acısı dinmiyor: 11 yaşındaki Almina yaşam mücadelesini kaybetti
Okul saldırısının acısı dinmiyor: 11 yaşındaki Almina yaşam mücadelesini kaybetti
Ana sayfaHaberler Dünya

CENTCOM: İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemileri ile ticari gemilere saldırdı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemileri ile boğazdan geçen ticari gemilere saldırdığını ve buna karşılık İran'a ait 6 botun batırıldığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2026 20:15, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2026 20:16
Yazdır
CENTCOM: İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemileri ile ticari gemilere saldırdı

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, ABD medyasından bazı basın mensuplarına telekonferansla Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu değerlendirdi.

ABD'li komutanın açıklaması, İran'ın bölgedeki ABD savaş gemilerini hedef aldığı yönündeki son açıklamasının kısa süre ardından geldi.

Cooper, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda seyreden bazı ABD savaş gemileri ile bunların refakatindeki ticari gemileri hedef aldığını belirtti.

İran'ın ABD ordusunun koruduğu gemilere çok sayıda seyir füzesi, insansız hava aracı ve bazı deniz araçlarıyla saldırı düzenlediğini kaydeden Cooper, söz konusu tehditlerin "tamamının" bertaraf edildiğini söyledi.

CENTCOM komutanı, İran'ın saldırısına karşılık ABD ordusunun, "sivil gemileri hedef alan" İran'a ait 6 botu vurarak batırdığını ifade etti.

İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi 2 füze ile hedef aldığı bildirilmişti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, İran ordusunun ABD donanmasına ait gemiyi hedef almasına ilişkin detaylar paylaşılmıştı.

Haberde, ABD'ye ait geminin radarını kapatarak Hürmüz Boğazı'nda yaklaşmaya çalıştığı ve radarını açtığı sırada tespit edildiği kaydedilmişti.

İran tarafından ABD gemisine "ateşkesi ihlal ettiği" yönünde uyarı mesajları gönderildiği, geminin uyarılara aldırış etmemesi üzerine İran ordusunun geminin çevresine uyarı amaçlı seyir füzesi, İHA ve roket fırlattığı kaydedilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise İran'ın ABD savaş gemisine iki füzeyle saldırdığı iddialarının asılsız olduğunu öne sürmüştü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber