Prof. Şirin 2030 yılındaki ilk beş mesleği açıkladı

Gelecek on yılın iş gücü piyasasını değerlendiren Prof. Dr. Selçuk Şirin, bilgisayar başında yapılan rutin ve giriş seviyesindeki pek çok işin %50 oranında ortadan kalkacağını belirtti. Şirin'e göre, teknolojinin yerini dolduramayacağı tek alan insan ilişkileri ve duygusal temas.

İşte Prof. Şirin'e göre 2030'un Yıldız Meslekleri:

1.Hemşirelik: Türkiye'nin bu konuda köklü bir geçmişe ve başarıya sahip olduğunu belirten Şirin, sağlık sektöründe insani bakımın öneminin asla azalmayacağını söyledi.

2. Psikoloji ve Terapi: İnsan ruhuna dokunan, empati ve iletişim gerektiren bu alanlar gelecekte daha da kritik hale gelecek.

3. Öğretmenlik (Özellikle Okul Öncesi): Şirin, en "sağlam" mesleklerden biri olarak okul öncesi öğretmenliğini işaret etti. Küçük çocukların gelişiminde insan faktörünün yerini hiçbir algoritmanın tutamayacağını vurguladı.

4. Kişisel Bakım ve Zanaat (Kuaförlük, Tesisatçılık): El becerisi ve birebir fiziksel temas gerektiren mesleklerin otomasyona karşı dirençli kalacağını belirtti.

5. Yaşlı Bakımı: Türkiye'de hızla artan yaşlı nüfus oranı nedeniyle bu alanın rekor düzeyde talep göreceğini öngördü.

"Bilgisayar Başındaki İşler Tehlikede"

Prof. Şirin, bilgisayar başında yapılan muhasebe, yasal işlemler ve giriş seviyesi yazılım gibi işlerin %50 oranında azalacağına dikkat çekti. "Amerika ve Avrupa'daki değişimleri takip ederek 5-10 yıl sonrasını görmek mümkün" diyen akademisyen, Türkiye'nin de bu dönüşüme hazır olması gerektiğini belirtti.

Ebeveynlere Önemli Uyarı: "Çocuğunuzun Tutkusuna Engel Olmayın"

Klasik meslek algısının değiştiğini savunan Şirin, anne ve babalara şu çağrıda bulundu:

"Çocuklarımıza sürekli 'Mühendis ol, doktor ol, avukat ol' diyoruz ama 2030'un dünyası çok farklı olacak. Çocuğunuzun tutkuyla bağlı olduğu uğraş neyse bırakın onu okusun. Geleceğin ne getireceğini artık biz de tam olarak bilmiyoruz."

Şirin, yaratıcılık, müzik, spor ve dans gibi alanlara ilgi duyan gençlerin kısıtlanmaması gerektiğini, gelecekte bu özgün yeteneklerin çok daha değerli olacağını sözlerine ekledi.