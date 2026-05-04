Maliye lüks yaşam sürenlerin peşinde

Vergi Denetim Kurulu' (VDK) lüks yaşam sürdüğü halde vergi ödemeyen kesimlere yönelik kapsamlı bir denetim başlattı. Kayıtdışıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda sporculardan lüks tüketicilere, şirket ortaklarından gayrimenkul yatırımcılarına uzanan geniş bir profil grubunun radarına girildi.

VDK Sporcuları Tek Tek Taradı

VDK Risk Analiz Merkezi, farklı branşlardan 4 bin 716 sporcunun gelir profilini tek tek inceledi. Açık kaynaklar, sözleşme bilgileri, transfer ve kiralama bedelleri ile çeşitli ödeme araçları üzerinden yapılan analizler sonucunda 228 sporcu riskli bulunarak denetim kapsamına alındı.

VDK'nın tespitlerine göre söz konusu sporcuların garanti niteliğindeki ücret gelirlerinden 5 milyar liralık kazanç beyan dışı bırakıldı. Denetim kapsamındaki isimlerin büyük bölümünün dört büyük kulüplerle sözleşmeli futbolcu, basketbolcu ve voleybolculardan oluştuğu belirtildi. VDK'nın geçen yıl 2 milyar lirayı aşan gelirini beyan etmeyen 310 sporcuyu denetime aldığı ve bu yıl aynı alanda çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Ferrari'ye Binip Vergi Ödemeyen Profiller

Denetim kapsamında ortaya çıkan tablonun çarpıcı boyutlara ulaştı. Hiçbir vergi mükellefiyeti bulunmayan bazı kişilerin 8 araca ve 24 gayrimenkule kadar varlık edinebildiğini açıkladı. Vergi kaydı olmaksızın Bugatti, Ferrari ve Porsche gibi piyasa değeri milyonlarca liraya ulaşan ultra lüks araçları kullanan isimlerin de VDK tarafından mercek altına alındığı ifade edildi.

16 Bin 300 Kişinin Kapısı Çalındı

VDK 2025 yılında, "Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı-2" kapsamında gelir beyan etmeyen ya da beyan ettiği geliri harcamalarıyla örtüşmeyen 16 bin 300'ü aşkın mükellefe ulaştı. Maliye kaynaklarına göre hedef kitle iki ana gruptan oluşuyor: Birincisi, büyük şirketlere ortak olduğu halde şirket kar dağıtmadığını öne sürerek lüks yaşam süren ve beyanı ile yaşam standardı çelişen mükellefler. İkincisi ise şirket ortaklığı bulunmaksızın lüks araç, gayrimenkul, yat, tekne, kotra ve lüks saat satın aldığı halde gelir düzeyi bu harcamaları karşılamaya yetmeyen kişiler.

İlk Programda 15 Milyar Lira Matrah Artırımı Sağlandı

2025 yılında başlatılan ilk gözetim ve uyum programında 10 bin mükellef inceleme altına alınmış, çalışmaların sonucunda mükellefler toplam 15 milyar lira matrah artırımında bulunmuştu. VDK kaynaklarına göre yeni programda hedef alınan 16 bin 300 kişilik grubun tamamının yüksek tutarlı lüks harcamalar yaptığı tespit edildi.