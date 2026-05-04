Tokat'ı sağanak ve heyelan vurdu: İstinat duvarı çöktü
Tokat'ta sağanak sonrası Sivas kara yolunda heyelan meydana geldi. Ekiplerin yoğun çalışması sonrası yol trafiğe açıldı. Tokat'ın Yazıcıoğlu Mahallesi'nde bulunan bir sitenin istinat duvarı gürültüyle girişe doğru çöktü.
Tokat-Sivas kara yolu Geyraz 4 mevkiinde, kentte dün akşamdan bu yana süren yağmur nedeniyle dağdan kopan taş ve çamur parçaları yola düştü.
Bir süre kapalı kalan yol Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu trafiğe açıldı.
İl Emniyet müdürlüğü trafik ekipleri yolda önlemler alarak sürücülere uyarılarda bulundu.
İstinat duvarı çöktü
Kentte iki gündür etkili olan yağış sonrası Yazıcıoğlu Mahallesi'nde bulunan bir sitenin istinat duvarı gürültüyle girişe doğru çöktü.
İstinat duvarının çökmesiyle bir araç yoldan düştü, bir otomobil ise asılı kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri alanı güvenlik şeridine aldı. AFAD ekipleri çalışma başlattı.
Tokat Valisi Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ve AFAD İl Müdürü Mehmet Rıza Andiç bölgeye giderek incelemelerde bulundu.
Vali Köklü, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.