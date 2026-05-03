Piyasalar nisan ayı enflasyonuna kilitlendi: Rakamlar ne gösterecek?

Türkiye'de gözler, pazartesi günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verisine çevrildi. Yılın ilk çeyreğinde ortaya çıkan tablo, fiyat artışlarının seyrine ilişkin önemli ipuçları verirken, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) son verisi nisan ayına dair beklentileri yukarı yönlü etkiledi.

Yılın ilk çeyreğinde enflasyonun seyri

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2026 yılının ilk üç ayında enflasyon ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,43 ve martta yüzde 1,94 olarak gerçekleşti.

Yıllık enflasyon ise ocak ayında yüzde 64,86, şubat ayında yüzde 67,07 ve martta yüzde 68,50 seviyelerinde gerçekleşti. Ocak ayında yılın en yüksek aylık artışı kaydedilirken, şubat ve mart aylarında artış hızında kademeli bir yavaşlama görüldü.

İlk üç aylık dönemde özellikle gıda, konut ve hizmet kalemlerindeki yükseliş enflasyonu sürükleyen başlıca unsurlar oldu.

Uzmanlara göre, iç talep, maliyet baskıları ve baz etkisi gibi faktörler enflasyon üzerinde etkili olmaya devam etti. Aylık artış hızında gerileme yaşansa da üç aylık kümülatif artışın yüksek seviyesini koruması, fiyat baskılarının sürdüğüne işaret etti.

İstanbul'un enflasyonu belli oldu

Piyasalar şimdi nisan ayı verisine odaklanmış durumda.

İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanan verilere göre, İstanbul'da perakende fiyatlar nisan ayında yüzde 3,74 artarken yıllık enflasyon yüzde 36,83'e tırmandı.

Bu veri, Türkiye geneli için öncü gösterge olarak değerlendirilirken, enflasyonda yeniden hızlanma ihtimalini gündeme getirdi.

Ekonomistler, ilk çeyrekte gözlenen görece yavaşlama eğiliminin nisanda yerini yeniden yükselişe bırakabileceğini belirtiyor.

Özellikle gıda ve hizmet grubundaki fiyat hareketlerinin belirleyici olması beklenirken, açıklanacak veri yılın ikinci çeyreğine ilişkin enflasyon görünümünü daha net ortaya koyacak.

Emekli zamlarında enflasyon etkisi ve beklentiler

Emekli maaşları tarafında ise yıl başında yapılan artışlar, 6 aylık enflasyon verilerine göre şekillenmişti.

Ocak döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 12, memur emeklileri için ise yüzde 18 civarında artış oranları gündeme gelmişti.

AA Finans'ın nisan ayı Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin nisan ayı için yüzde 3,19'luk tahmininin gerçekleşmesi durumunda emekli zammı için 4 aylık enflasyon farkının 13,54 olması bekleniyor.

Nisan ayı enflasyonunun, para politikası adımları ve piyasa beklentileri açısından kritik bir eşik olması bekleniyor. Açıklanacak rakamlarla birlikte, yılın geri kalanına ilişkin enflasyon patikasına dair öngörüler de güncellenecek.