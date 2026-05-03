Erdoğan talimat verdi: Ekonomide yeni eylem planı hazır!

Ekonomide yeni reformlar için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan eylem planı kapsamında; yapısal dönüşüm hedefleri doğrultusunda hukuk, üretim ve yatırım iklimi güçlendirilecek.

Yeni eylem planının odağında; sürdürülebilir büyüme, enflasyonla mücadele ve yapısal dönüşüm hedefleri yer alacak. Atılacak adımların kısa süreli tedbirler değil, uzun vadeli ekonomik dönüşümü hedefleyen düzenlemeleri içermesi planlanıyor.

Yenişafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre; Su Komisyonu'nun hazırladığı yeni eylem paketiyle kaynakların verimli kullanımı sağlanacak. Rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarını artıracak düzenlemeler hayata geçirilecek. Yatırımcı çekmeye yönelik ilk adımı daha önce açıklayan Erdoğan'ın, önümüzdeki günlerde yeni ekonomik paketleri de duyurması bekleniyor.



Reel Sektöre Geniş Yer Verildi



Hükümetin temel hedefleri arasında, ekonomide verimliliğin artırılması, cari açığın kalıcı şekilde düşürülmesi, rekabet gücünün yükseltilmesi, ekonomik direncin güçlendirilmesi yer alıyor. Hükümetin yapısal dönüşüm planında reel sektör de geniş yer tutuyor. Tarım, enerji ve sanayi alanlarında kapsamlı değişiklikler gündemde. Tarım tarafında arazilerin korunması, gübre ve ilaç sanayiinin geliştirilmesi hedefleniyor. Enerji ve sanayide ise rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin artırılması, enerjinin üretimde daha verimli kullanılması, sanayide yeşil dönüşümün hızlandırılması planlanıyor.



Erdoğan Kritik Toplantılara Doğrudan Başkanlık Edecek



Ekonomi yönetimi, özellikle Orta Doğu'da süren çatışmaların küresel ve Türkiye ekonomisine etkilerini de yakından takip ediyor. Bu çerçevede, olası ekonomik risklere karşı alınabilecek önlemler ile Türkiye'nin rekabet avantajları detaylı şekilde analiz ediliyor. Hazırlık sürecine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da doğrudan katılacağı ve kritik toplantılara başkanlık edeceği ifade ediliyor. Yeni eylem planının, açıklanacak paketlerle birlikte kademeli olarak hayata geçirilmesi bekleniyor.



Hukuk Reformu Yatırımcı Güvenini Artıracak



Eylem planının en kritik başlıklarından biri hukuk sistemi olacak. Bu kapsamda, tahkim süreçlerinin hızlandırılması, iş ve ticaret davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılması, milletlerarası tahkim mevzuatının güncellenmesi gibi düzenlemelerle yatırımcı güveninin artırılması amaçlanıyor.