Erdoğan talimat verdi: Ekonomide yeni eylem planı hazır!
Erdoğan talimat verdi: Ekonomide yeni eylem planı hazır!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımlar kapıda: MİT teknik hazırlığa başladı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımlar kapıda: MİT teknik hazırlığa başladı
Meclis raporu: 10 milyona yakın öğrenci zorbalıkla karşı karşıya
Meclis raporu: 10 milyona yakın öğrenci zorbalıkla karşı karşıya
Kurban ibadetine ilişkin 10 doğru bilinen yanlış
Kurban ibadetine ilişkin 10 doğru bilinen yanlış
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Gürlek: Yeni bir anayasa zorunluluktur
Bakan Gürlek: Yeni bir anayasa zorunluluktur
İstanbul'un nisan enflasyonunda zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un nisan enflasyonunda zam şampiyonu belli oldu
Bakan Uraloğlu: Çeşmeli Kızkalesi Otoyolu bu yıl bitecek
Bakan Uraloğlu: Çeşmeli Kızkalesi Otoyolu bu yıl bitecek
Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı
Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı
Erdoğan: Doğurganlık hızı 1,48'e düştü, tablo tedirgin edici
Erdoğan: Doğurganlık hızı 1,48'e düştü, tablo tedirgin edici
Jeopolitik risklere rağmen Borsa İstanbul'da rekor kapanış
Jeopolitik risklere rağmen Borsa İstanbul'da rekor kapanış
YDUS 2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
YDUS 2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
Kahramanmaraş saldırısıyla ilgili dikkat çeken detay: Silahlar böyle taşınmış
Kahramanmaraş saldırısıyla ilgili dikkat çeken detay: Silahlar böyle taşınmış
Mardin Büyükşehir'de kayyum süresi uzatıldı
Mardin Büyükşehir'de kayyum süresi uzatıldı
Okullarda ara tatiller tarih oluyor: Bakan Tekin sinyali verdi
Okullarda ara tatiller tarih oluyor: Bakan Tekin sinyali verdi
Gözler TÜİK'te: Nisan enflasyon verileri geliyor
Gözler TÜİK'te: Nisan enflasyon verileri geliyor
Zaman aşımına uğrayan dosyalar tekrar açılacak mı?
Zaman aşımına uğrayan dosyalar tekrar açılacak mı?
Kısırlık artıyor: Kimyasallar ve çevre kirliliği alarm veriyor
Kısırlık artıyor: Kimyasallar ve çevre kirliliği alarm veriyor
Piyasaların gözü TCMB'de: Mayıs takvimi açıklandı
Piyasaların gözü TCMB'de: Mayıs takvimi açıklandı
13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
Bakan Göktaş'tan yeni genelge açıklaması
Bakan Göktaş'tan yeni genelge açıklaması
Baykar'ın yeni silahı 'MIZRAK' İsrail'i tedirgin etti: Menzili 1000 km
Baykar'ın yeni silahı 'MIZRAK' İsrail'i tedirgin etti: Menzili 1000 km
Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında 15 maddelik Genelge yayımlandı
Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında 15 maddelik Genelge yayımlandı
Türkiye'deki öğretmenin refah standardı Almanya ile eşit mi?... Fiyat Düzeyi Endeksi nedir?
Türkiye'deki öğretmenin refah standardı Almanya ile eşit mi?... Fiyat Düzeyi Endeksi nedir?
77 il birbirine bağlandı, ortalama hız 90 km'ye çıktı
77 il birbirine bağlandı, ortalama hız 90 km'ye çıktı
Türkiye Endonezya'yı geçti: İslam ülkeleri arasında en büyük ekonomi oldu
Türkiye Endonezya'yı geçti: İslam ülkeleri arasında en büyük ekonomi oldu
İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri Türkiye'de
İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri Türkiye'de
TBMM raporu: Okullarda zorbalık milli güvenlik sorunu olarak ele alınmalı
TBMM raporu: Okullarda zorbalık milli güvenlik sorunu olarak ele alınmalı
Site yönetimlerinde 'keyfi aidat' dönemi sona eriyor
Site yönetimlerinde 'keyfi aidat' dönemi sona eriyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Erdoğan talimat verdi: Ekonomide yeni eylem planı hazır!

Ekonomide yeni reformlar için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan yeni ekonomik eylem planının odağında sürdürülebilir büyüme, enflasyonla mücadele ve yapısal dönüşüm yer alıyor. Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde yeni ekonomik paketleri de duyurması bekleniyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 03 Mayıs 2026 07:57, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2026 07:55
Yazdır
Erdoğan talimat verdi: Ekonomide yeni eylem planı hazır!

Ekonomide yeni reformlar için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan eylem planı kapsamında; yapısal dönüşüm hedefleri doğrultusunda hukuk, üretim ve yatırım iklimi güçlendirilecek.

Yeni eylem planının odağında; sürdürülebilir büyüme, enflasyonla mücadele ve yapısal dönüşüm hedefleri yer alacak. Atılacak adımların kısa süreli tedbirler değil, uzun vadeli ekonomik dönüşümü hedefleyen düzenlemeleri içermesi planlanıyor.

Yenişafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre; Su Komisyonu'nun hazırladığı yeni eylem paketiyle kaynakların verimli kullanımı sağlanacak. Rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarını artıracak düzenlemeler hayata geçirilecek. Yatırımcı çekmeye yönelik ilk adımı daha önce açıklayan Erdoğan'ın, önümüzdeki günlerde yeni ekonomik paketleri de duyurması bekleniyor.

Reel Sektöre Geniş Yer Verildi

Hükümetin temel hedefleri arasında, ekonomide verimliliğin artırılması, cari açığın kalıcı şekilde düşürülmesi, rekabet gücünün yükseltilmesi, ekonomik direncin güçlendirilmesi yer alıyor. Hükümetin yapısal dönüşüm planında reel sektör de geniş yer tutuyor. Tarım, enerji ve sanayi alanlarında kapsamlı değişiklikler gündemde. Tarım tarafında arazilerin korunması, gübre ve ilaç sanayiinin geliştirilmesi hedefleniyor. Enerji ve sanayide ise rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin artırılması, enerjinin üretimde daha verimli kullanılması, sanayide yeşil dönüşümün hızlandırılması planlanıyor.

Erdoğan Kritik Toplantılara Doğrudan Başkanlık Edecek

Ekonomi yönetimi, özellikle Orta Doğu'da süren çatışmaların küresel ve Türkiye ekonomisine etkilerini de yakından takip ediyor. Bu çerçevede, olası ekonomik risklere karşı alınabilecek önlemler ile Türkiye'nin rekabet avantajları detaylı şekilde analiz ediliyor. Hazırlık sürecine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da doğrudan katılacağı ve kritik toplantılara başkanlık edeceği ifade ediliyor. Yeni eylem planının, açıklanacak paketlerle birlikte kademeli olarak hayata geçirilmesi bekleniyor.

Hukuk Reformu Yatırımcı Güvenini Artıracak

Eylem planının en kritik başlıklarından biri hukuk sistemi olacak. Bu kapsamda, tahkim süreçlerinin hızlandırılması, iş ve ticaret davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılması, milletlerarası tahkim mevzuatının güncellenmesi gibi düzenlemelerle yatırımcı güveninin artırılması amaçlanıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber