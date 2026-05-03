TCMB araştırdı: Vatandaş birikimini nereye yatırdı?
Merkez Bankası'nın "Yatırım Tercihleri" anketinin nisan ayı sonuçları, borsa, döviz ve otomobilin geride kaldığını ortaya koydu. Vatandaşların yüzde 82'si nakit varlığı olsa altın veya gayrimenkule yatırım yapacağını belirtti.
Ne otomobil, ne borsa ne döviz farklı bir seçenek. Son dönemde vatandaş birikimlerini tamamen altın ve gayrimenkule yatırıyor.
Merkez Bankasının yılbaşından bu yana sürdürdüğü "Yatırım Tercihleri" anketi, nisan ayı sonuçlarıyla piyasadaki rotayı netleştirdi. Vatandaşa yöneltilen "Şu an nakit varlığınız olsa hangi yatırım aracını seçersiniz?" sorusuna verilen yanıtlar, geleneksel yatırım araçlarının sarsılmaz gücünü bir defa daha ispatladı.
Ocak ayında yüzde 84 olan altın ve gayrimenkul tercihi, nisan ayında çok küçük
bir değişimle yüzde 82 seviyesinde seyretmeye devam etti. Anket sonuçlarındaki
en çarpıcı detay ise altın fiyatlarındaki yükselişi kara dönüştüren yatırımcının,
rotayı yeniden 'başını sokacak bir ev' veya 'gelecek vadeden bir arsa'ya kırması
oldu. Gayrimenkul tercih edenlerin oranındaki artış, konutun enflasyona karşı
en dirençli kale olarak görüldüğünü tescilledi.
Yüzde 82 "Güven" Dedi
Ankette; Borsa, döviz, vadeli mevduat ve otomobil gibi seçeneklerin toplam
ağırlığı ise sadece yüzde 18'de kaldı. Bir dönem yatırım aracı olarak görülen
beyaz eşya ve otomobil alımı, vatandaşın ajandasında artık öncelikli bir yatırım
enstrümanı olarak yer bulmuyor. Bu tabloya daha stratejik bir pencereden baktığımızda,
aslında piyasada 'akıllı bir sermaye döngüsü' yaşandığını görüyoruz. Altın ve
gayrimenkul arasındaki bu güçlü bağ, vatandaşın sadece parasını korumakla kalmayıp,
kazancını realize ederek ekonominin lokomotifi olan inşaat ve gayrimenkul sektörüne
taze kan pompaladığını kanıtlıyor. Altının sağladığı likidite ile gayrimenkulün
sunduğu güven birleşince, ortaya hem hane halkı servetini büyüten hem de barınma
ihtiyacına uzun vadeli çözümler üreten sürdürülebilir bir yatırım modeli çıkıyor.
Bu durum, tasarruf sahiplerinin finansal okuryazarlığının ne kadar keskinleştiğini
ve en doğru limanı bulma konusundaki kararlılığını simgeliyor.
Amortisman Süresi 13-14 Yıla Geriledi
Endeksa verileri, gayrimenkulün kira çarpanında yatırımcı için altın bir dönem
açtığını gösteriyor. Konut fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 28,45 ile enflasyonun
altında kalsa da, brüt kira getirisinin yüzde 7,50'ye yükselmesi amortisman
süresini 13-14 yıla kadar düşürdü. Bu tablo, konutun sadece değer artışıyla
değil, kira geliriyle de güçlü bir getiri sunduğunu kanıtlıyor.
Kira Getirisinde Tekirdağ Birinci
Yatırımın bölgesel rotasında Tekirdağ, kira getirisi oranıyla zirveye yerleşti.
Değer artışı tarafında ise İstanbul, Antalya ve Muğla yüzde 40 barajını aşarak
yatırımcısını sevindirdi. Hem kira kazancı hem de prim potansiyeli bir arada
değerlendirildiğinde ise Ankara, sunduğu dengeyle yatırım liginin en dikkati
çeken şehri olarak ön plana çıkmayı başardı.
İpotekli Satışta 2,5 Yılın Zirvesi
TÜİK verilerine göre mart ayında konut piyasasında ezber bozan bir hareketlilik
yaşandı. Toplam satışlar hafif gerilese de, ipotekli satışlar yüzde 35,9 artışla
25 bin 978'e ulaşarak son 2,5 yılın rekorunu kırdı. Yeni konutlara olan ilgi
artarken (yüzde 1,3), toplam satışlarda sıfır dairelerin payı yüzde 31,5'e çıktı.
Bu veriler, krediyle ev alma iştahının geri döndüğünü gösteriyor.
Akıllı Evlerin Yerini "Düşünen Evler" Alıyor
Koronavirüs pandemisiyle hayatımıza kalıcı olarak yerleşen uzaktan ve hibrit
çalışma modelleri, konut arayışındaki standartları baştan aşağı yeniden şekillendirdi.
Artık tüketiciler ev alırken sadece oda sayısına veya merkezi konumuna değil;
kesintisiz ve yüksek kalite fiber internet altyapısına, dijital entegrasyona
ve yapay zeka destekli otonom sistemlere bakıyor. Geçmişin sadece ışıkları ve
panjurları uzaktan kontrol edilebilen 'akıllı ev' kavramı yerini; kendi iklimlendirmesini
optimize eden, enerji tüketimini öğrenip yöneten ve kesintisiz altyapısıyla
tam donanımlı ev ofis imkanı sunan teknolojik yapılara bıraktı.
Yeşil Binalara Kredi Avantajı
Tüketici taleplerindeki bu teknolojik evrimin diğer yarısını ise küresel iklim
krizine karşı alınan tedbirler oluşturuyor. Yaşanabilecek aşırı iklim olaylarına
karşı dirençli altyapılarla inşa edilen yeni nesil projelerde; sıfır atık felsefesi,
ısı kaybını önleyen yalıtım sistemleri ve kendi enerjisini üreten 'pasif bina'
teknolojileri ön plana çıkıyor. Karbon ayak izini düşüren bu çevreci ve sürdürülebilir
yeşil binalar, bankacılık sektörünün de radarına girerek 'yeşil konut kredisi'
gibi avantajlı faiz imkanlarıyla destekleniyor ve alıcılar için ekonomik açıdan
en cazip, geleceğin en güvenli yaşam modellerine dönüşüyor.
Gelecekte Şantiyeleri Yapay Zeka Yönetecek
İnşaat sektöründe asırlık gelenekler yerle bir oluyor; şantiyelerin tozlu yollarında artık 'Ali Usta'ların yerini yapay zeka destekli mobil robotlar ve otonom iş makineleri alıyor. Teknoloji şirketlerinin gayrimenkul sektörüne entegre olmasıyla ortaya çıkan "Teknolojik Taşeronluk" kavramı, inşaat sahalarındaki tüm kuralları baştan yazıyor. Ağır malzeme taşımacılığından duvar örmeye, milimetrik hesap gerektiren alçı ve boya işlerinden karmaşık tesisat çekimine kadar insan gücünün sınırlarını zorlayan her alanda devreye giren bu yeni nesil robot işçiler, sektörün geleceğini bugünden şekillendiriyor. Şimdilik Çin'de başlayan bu yeni nesil inşaat teknolojileri zamanla dünyaya yayılacağı tahmin ediliyor.
Necmi Çiçekçi