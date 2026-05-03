Konuştuğunuz reklam oluyor: Telefonlar bizi dinliyor mu?

Erdoğan talimat verdi: Ekonomide yeni eylem planı hazır!
Erdoğan talimat verdi: Ekonomide yeni eylem planı hazır!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımlar kapıda: MİT teknik hazırlığa başladı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımlar kapıda: MİT teknik hazırlığa başladı
Meclis raporu: 10 milyona yakın öğrenci zorbalıkla karşı karşıya
Meclis raporu: 10 milyona yakın öğrenci zorbalıkla karşı karşıya
Kurban ibadetine ilişkin 10 doğru bilinen yanlış
Kurban ibadetine ilişkin 10 doğru bilinen yanlış
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Gürlek: Yeni bir anayasa zorunluluktur
Bakan Gürlek: Yeni bir anayasa zorunluluktur
İstanbul'un nisan enflasyonunda zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un nisan enflasyonunda zam şampiyonu belli oldu
Bakan Uraloğlu: Çeşmeli Kızkalesi Otoyolu bu yıl bitecek
Bakan Uraloğlu: Çeşmeli Kızkalesi Otoyolu bu yıl bitecek
Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı
Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı
Erdoğan: Doğurganlık hızı 1,48'e düştü, tablo tedirgin edici
Erdoğan: Doğurganlık hızı 1,48'e düştü, tablo tedirgin edici
Jeopolitik risklere rağmen Borsa İstanbul'da rekor kapanış
Jeopolitik risklere rağmen Borsa İstanbul'da rekor kapanış
YDUS 2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
YDUS 2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
Kahramanmaraş saldırısıyla ilgili dikkat çeken detay: Silahlar böyle taşınmış
Kahramanmaraş saldırısıyla ilgili dikkat çeken detay: Silahlar böyle taşınmış
Mardin Büyükşehir'de kayyum süresi uzatıldı
Mardin Büyükşehir'de kayyum süresi uzatıldı
Okullarda ara tatiller tarih oluyor: Bakan Tekin sinyali verdi
Okullarda ara tatiller tarih oluyor: Bakan Tekin sinyali verdi
Gözler TÜİK'te: Nisan enflasyon verileri geliyor
Gözler TÜİK'te: Nisan enflasyon verileri geliyor
Zaman aşımına uğrayan dosyalar tekrar açılacak mı?
Zaman aşımına uğrayan dosyalar tekrar açılacak mı?
Kısırlık artıyor: Kimyasallar ve çevre kirliliği alarm veriyor
Kısırlık artıyor: Kimyasallar ve çevre kirliliği alarm veriyor
Piyasaların gözü TCMB'de: Mayıs takvimi açıklandı
Piyasaların gözü TCMB'de: Mayıs takvimi açıklandı
13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
Bakan Göktaş'tan yeni genelge açıklaması
Bakan Göktaş'tan yeni genelge açıklaması
Baykar'ın yeni silahı 'MIZRAK' İsrail'i tedirgin etti: Menzili 1000 km
Baykar'ın yeni silahı 'MIZRAK' İsrail'i tedirgin etti: Menzili 1000 km
Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında 15 maddelik Genelge yayımlandı
Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında 15 maddelik Genelge yayımlandı
Türkiye'deki öğretmenin refah standardı Almanya ile eşit mi?... Fiyat Düzeyi Endeksi nedir?
Türkiye'deki öğretmenin refah standardı Almanya ile eşit mi?... Fiyat Düzeyi Endeksi nedir?
77 il birbirine bağlandı, ortalama hız 90 km'ye çıktı
77 il birbirine bağlandı, ortalama hız 90 km'ye çıktı
Türkiye Endonezya'yı geçti: İslam ülkeleri arasında en büyük ekonomi oldu
Türkiye Endonezya'yı geçti: İslam ülkeleri arasında en büyük ekonomi oldu
İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri Türkiye'de
İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri Türkiye'de
TBMM raporu: Okullarda zorbalık milli güvenlik sorunu olarak ele alınmalı
TBMM raporu: Okullarda zorbalık milli güvenlik sorunu olarak ele alınmalı
Site yönetimlerinde 'keyfi aidat' dönemi sona eriyor
Site yönetimlerinde 'keyfi aidat' dönemi sona eriyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Konuştuğunuz reklam oluyor: Telefonlar bizi dinliyor mu?

Bir ürün hakkında konuştuktan dakikalar sonra karşımıza çıkan reklamlar, bu soruyu yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. Uzmanlar, akıllı telefonların doğrudan dinleme yapmasa da mikrofon, konum ve uygulama verileriyle kullanıcı davranışlarını ayrıntılı biçimde analiz edebildiğini vurguluyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 03 Mayıs 2026 08:07, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2026 08:00
Yazdır
Konuştuğunuz reklam oluyor: Telefonlar bizi dinliyor mu?

Akıllı telefonlar hayatı kolaylaştırırken, kullanıcı verilerinin nasıl toplandığına dair tartışmalar da büyüyor. Uzmanlara göre bu cihazlar doğrudan 'izleme' yapmasa da; mikrofon, konum ve uygulama verileri üzerinden kullanıcı davranışlarını detaylı biçimde analiz edebiliyor. Özellikle sesli asistanların çalışabilmesi için mikrofonların belirli ölçüde sürekli dinleme modunda kalması, 'Telefonlar bizi dinliyor mu?' sorusunu yeniden gündeme taşıyor.

Rehber, Galeri ve Mikrofon Erişimi

Günlük kullanımda bunun somut örnekleri dikkat çekiyor. Örneğin kullanıcıların bir ürün hakkında konuştuktan kısa süre sonra sosyal medyada o ürüne ait reklamlarla karşılaşması sık dile getirilen bir durum. Benzer şekilde hava durumu, harita ya da alışveriş uygulamalarının konum verisini sürekli kullanması, kişinin gün içindeki hareketlerinin kaydedilmesine yol açabiliyor. Birçok uygulamanın rehber, galeri ya da mikrofon erişimi talep etmesi ise veri akışının boyutunu daha da genişletiyor.

İzlemiyor Ama Verileri Analiz Ediyor

Uzmanlar, burada temel meselenin "izlenmekten" ziyade veri ekonomisi olduğuna işaret ediyor. Toplanan veriler, yapay zeka destekli sistemlerle analiz edilerek kullanıcıya özel içerik ve reklam sunulmasında kullanılıyor. Bu durum bir yandan kişiselleştirilmiş deneyim sağlarken, diğer yandan gizlilik endişelerini artırıyor. Kullanıcıların uygulama izinlerini kontrol etmesi ve veri paylaşımı konusunda daha bilinçli hareket etmesi, bu yeni dijital düzende giderek daha kritik hale geliyor.

Firmalar İçin Kritik Veri

Toplanan veriler artık yalnızca depolanmakla kalmıyor, gelişmiş sistemler tarafından analiz edilerek kullanıcı davranışları çözümleniyor. Bu süreçte bireylerin ilgi alanları belirleniyor ve karşılarına çıkan içerik ile reklamlar buna göre şekillendiriliyor. Uzmanlara göre akıllı telefonlar, kullanıcıyı tanıyan ve tercihlerini öngörebilen bir yapıya dönüşmüş durumda. Hatta bazı durumlarda bu sistemler, kullanıcı davranışlarını yönlendirebilecek düzeye ulaşabiliyor. Öte yandan birçok uygulamanın arka planda çalışarak veri toplamayı sürdürmesi, kullanım alışkanlıklarının sürekli izlenmesine neden oluyor.

Orhan Orhun Ünal

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber