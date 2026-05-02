Baykar'ın yeni silahı 'MIZRAK' İsrail'i tedirgin etti: Menzili 1000 km
Baykar'ın yeni silahı 'MIZRAK' İsrail'i tedirgin etti: Menzili 1000 km
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Baykar'ın yeni silahı 'MIZRAK' İsrail'i tedirgin etti: Menzili 1000 km

Baykar'ın 1000 kilometreyi aşan menzile sahip MIZRAK mühimmatı, İsrail basınında "yeni nesil tehdit" olarak değerlendirildi. Yapay zeka destekli ve sürü kabiliyetine sahip sistemin, bölgedeki güç dengelerini değiştirebileceği yorumları yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Mayıs 2026 00:27, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2026 00:30
Yazdır
Baykar'ın yeni silahı 'MIZRAK' İsrail'i tedirgin etti: Menzili 1000 km

Baykar tarafından geliştirilen "MIZRAK Akıllı Dolanan Mühimmat", İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. 1000 kilometreyi aşan menzili ve yapay zeka destekli otonom kabiliyetleriyle öne çıkan sistem, bölgesel dengeler açısından dikkatle izleniyor.

"1000 KM MENZİLLİ SİLAH" VURGUSU

Tel Aviv merkezli Nziv, "1000 km menzilli silah: Türkiye, İsrail için tehdit seviyesini yükseltiyor" başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi:

"Türk şirketi Baykar, MIZRAK adlı Ankara'nın yeni çığır açan mühimmatını tanıttı. Bu mühimmat, Türkiye'nin askeri yeteneklerinde önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor ve bölge için stratejik sonuçlar doğuruyor."

"OPERASYONEL DERİNLİK" STRATEJİSİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Haberde, MIZRAK'ın 1000 kilometreyi aşan menzili ve 7 saatten fazla havada kalma süresi öne çıkarıldı.

"Bu gelişme, Türkiye'nin insanlı savaş uçaklarına veya ileri üslere ihtiyaç duymadan sınırlarının çok uzağında hassas vuruşlar yapmayı amaçlayan 'operasyonel derinlik' stratejisinin bir parçasıdır. MIZRAK ve K2 kamikaze İHA gibi yeni sistemler adeta asimetrik savaşın çehresini değiştirmek; Türkiye'nin Orta Doğu ve Afrika'daki güçlü nüfuzunu perçinlemek için tasarlanmış gibi duruyor."

"İSRAİL DOĞRUDAN MENZİLDE" DEĞERLENDİRMESİ

İsrail basını, Türkiye'nin savunma sanayiindeki bu hamlesinin tehdit seviyesini artırdığını öne sürdü:

"Uygun konumlandırılması halinde 1.000 km menzil içinde İsrail'in tamamı, Türkiye'nin doğrudan vuruş menziline giriyor."

YAPAY ZEKA VE SÜRÜ TEKNOLOJİSİ VURGUSU

Haberde, sistemin yapay zeka destekli navigasyon kabiliyetine dikkat çekilerek şu değerlendirme yapıldı:

"İsrail ordusunun böyle bir teknolojiye karşı koyması çok zor. Türkler, sürü teknolojisiyle Demir Kubbe'yi savunmasız hale getirebilir. Baykar'ın dünyanın en büyük İHA ihracatçısı olduğu düşünüldüğünde, Tel Aviv'e düşman ülkelerin bu sistemlere sahip olması bizim için çözülmesi güç bir düğüm haline gelebilir."

"İSRAİL ORDUSU HIZLA ÖNLEM ALMALI"

Haberde ayrıca Türkiye'nin küresel İHA ihracatındaki başarısına vurgu yapılarak şu yorum yapıldı:

"Önümüzdeki yıllarda Türk İHA'larını muharebe sahalarında göreceğimiz kesin. Elimizi çabuk tutmamız gereken bir dönemdeyiz. İsrail ordusunun bir an önce buna özel bir savunma yanıtı geliştirmesi gerekiyor."

"DEMİR KUBBE'NİN YENİ KABUSU"

MIZRAK'ın sürü halinde çalışabilme kabiliyeti ve otonom hedefleme yeteneklerine dikkat çekilen haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Türk dronları koordineli bir grup olarak çalışabilir, birbirleriyle iletişim kurabilir ve radar sistemlerini etkisiz hale getirmek için otonom olarak hedefler belirleyebilir. Yani Demir Kubbe'nin yeni kabusu olabilirler."

İHA'ların GPS'e bağımlı olmadan çalışabilmesi, elektronik harp sistemleriyle sinyal kesmeye dayalı savunmaları zorlaştıran bir unsur olarak değerlendirildi.

Haberde, bu özelliğin özellikle elektronik karıştırmaya karşı önemli bir avantaj sağladığı ifade edildi.

KAGEM PROJESİ

Haberde "KAGEM" kod adlı projenin, Türkiye'nin insansız hava araçlarında küresel liderlik hedefinin bir parçası olduğu belirtildi.

Yeni sistemlerin; karadan, denizden ve daha büyük İHA platformlarından fırlatılabilmesi sayesinde operasyonel esnekliğin artırıldığı ifade edildi.

İsrailli uzmanlara dayandırılan değerlendirmelerde, düşük maliyet, uzun menzil ve otonom çalışma kabiliyetlerinin bu sistemleri "lojistik ve operasyonel kabus" haline getirdiği öne sürüldü.

Ayrıca bu teknolojinin üçüncü ülkelere ihraç edilmesinin, bölgesel güvenlik dengeleri açısından yeni ve karmaşık riskler oluşturabileceği savunuldu.

TEKNİK ÖZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

MIZRAK, karadan karaya derin operasyon kabiliyeti, yüksek vuruş gücü ve esnek görev profiliyle modern muharebe sahasında "kuvvet çarpanı" olarak değerlendiriliyor. MIZRAK'ın teknik özellikleri ise şöyle sıralanıyor:

1000 km'yi aşan menzil

7 saate varan havada kalış süresi

40 kg çift harp başlığı veya 20 kg + RF arayıcı başlık

4 metre kanat açıklığı

EO/IR kamera seçenekleri

Yapay zeka destekli otonom uçuş

Saatte yaklaşık 185 kilometre hıza ulaşabilen sistem, 10 bin fit irtifada görev yapabiliyor. Keşif, gözetleme ve hedef imha kabiliyetlerini tek platformda birleştiren mühimmat, sınır ötesi operasyonlar için kritik bir araç olarak öne çıkıyor.

K2 Kamikaze İHA'nın teknik özellikleri ise şu şekilde:

Menzil: 2.000 kilometrenin üzerinde

Savaş başlığı: 200 kg

Sürü kabiliyeti: Birbirleriyle iletişim kurabilen ve otonom saldırı gerçekleştirebilen en fazla 10 İHA'dan oluşan sistem

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber