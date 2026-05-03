Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımlar kapıda: MİT teknik hazırlığa başladı

PKK'nın silah bırakmasına yönelik somut bir gelişme olmaması nedeniyle bir süredir yavaşlayan terörsüz Türkiye sürecinin önümüzdeki günlerden itibaren yeniden ivme kazanması bekleniyor.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; AK Parti kaynakları, süreçle ilgili bir olumsuzluğun olmadığını, kendi takvimlerine göre hareket ettiklerini söyledi. Bu kapsamda kısa süre içinde yasa gerektirmeyen bazı idari adımların atılabileceği belirtiliyor. Güvenlik bürokrasisinin hem Kandil ile hem de İmralı ile temas trafiğini hızlandırdığı, örgütün silah bırakmasını teşvik edici adımlarla ilgili değerlendirmeler yaptığı ifade edildi. AK Parti kaynakları, "Biz başından beri bu sürecin fermuar sistemi ile ilerleyeceğini söylüyoruz. Her şey aşama aşama ilerliyor. Biraz gecikme olabilir ama kolay bir süreçten bahsetmiyoruz. DEM'in ya da başkalarının ne dediğine takılmıyoruz. Burada muhatap Öcalan. Güvenlik birimleri bu nedenle her konuyu Öcalan'la görüşüyor zaten. Yakında yeni gelişmeler olacak" dedi.

MİT Teknik Hazırlığa Başladı

DEM Parti'nin örgütün silah bırakması ile yasal düzenlemelerin 'Eş zamanlı' yapılması talebi ise AK Parti'de karşılık bulmuyor. Yasal düzenleme için silah bırakmanın teyit edilmesi gerektiğine yönelik tavrını sürdüren AK Parti yönetimi, bir yandan da güvenlik bürokrasisinin süreçle ilgili yasal ihtiyaçlarına yönelik hazırlıklara başladı. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın geçtiğimiz günlerde AK Parti yönetimine yaptığı sunum sırasında silah bırakan örgüt üyelerinin nasıl teslim alınacağı, silahların ne olacağı, Türkiye'ye gelen örgüt üyelerinin hangi hukuki süreçlere tabi olacağı gibi başlıklarda değerlendirmeler yapıldı. AK Parti yönetimi ayrıca güvenlik bürokrasisinden ihtiyaç duyulan düzenlemeler konusundaki önerilerini istedi. MİT'in hem yasal süreçler hem de teyit ve doğrulama mekanizması konusunda teknik hazırlık yaptığı belirtildi.

PKK Üyeleri Doğrulama Mekanizmasının Süzgecinden Geçecek

Edinilen bilgilere göre silah bırakan ve kendini fesheden örgütün üyelerin tabi olacağı çerçeve yasa çıkarıldıktan sonra, Türkiye'ye gelmek isteyen örgüt üyeleri güvenlik bürokrasisi tarafından kurulacak 'doğrulama ve teyit mekanizmasının' süzgecinden geçirilecek. Bir anlamda, örgüt üyelerinin dönüşlerinde yetki teyit mekanizmasından olacak.

Kandil'in Çıkışı Tepki Çekti

Bu arada, terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden Murat Karayılan'ın birkaç gün önce yaptığı 'Süreç donduruldu' şeklindeki açıklamasının hem DEM Parti hem de İmralı cephesinde tepkiye neden olduğu belirtiliyor. DEM Parti yöneticileri, "Biz sürecin dondurulduğu ifadesini kullanmak istemiyoruz. Böyle bir ifadenin sürecin ruhuna da aykırı olduğunu düşünüyoruz çünkü bu süreç öyle dondurabileceğimiz, bir süreç değil. Belki tıkanma noktaları var ama mevcut durumu bir 'tıkanma ve dondurma süreci' olarak tarif etmek abartılı bir yaklaşım olur" açıklamasını yaptı.