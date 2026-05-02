Mardin Büyükşehir'de kayyum süresi uzatıldı
Mardin Büyükşehir'de kayyum süresi uzatıldı
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı
Okullarda ara tatiller tarih oluyor: Bakan Tekin sinyali verdi
Gözler TÜİK'te: Nisan enflasyon verileri geliyor
Zaman aşımına uğrayan dosyalar tekrar açılacak mı?
Kısırlık artıyor: Kimyasallar ve çevre kirliliği alarm veriyor
Piyasaların gözü TCMB'de: Mayıs takvimi açıklandı
13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
Bakan Göktaş'tan yeni genelge açıklaması
Baykar'ın yeni silahı 'MIZRAK' İsrail'i tedirgin etti: Menzili 1000 km
Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında 15 maddelik Genelge yayımlandı
Türkiye'deki öğretmenin refah standardı Almanya ile eşit mi?... Fiyat Düzeyi Endeksi nedir?
77 il birbirine bağlandı, ortalama hız 90 km'ye çıktı
Türkiye Endonezya'yı geçti: İslam ülkeleri arasında en büyük ekonomi oldu
İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri Türkiye'de
TBMM raporu: Okullarda zorbalık milli güvenlik sorunu olarak ele alınmalı
Site yönetimlerinde 'keyfi aidat' dönemi sona eriyor
Türkiye maden alanında üst lige çıkıyor: Bin 500 yeni istihdam!
İstanbul'un 1 Mayıs bilançosu: 575 kişi gözaltına alındı
İTO açıkladı: İşte İstanbul'un nisan enflasyonu
Gülistan Doku soruşturmasında 'Müfettiş Raporu' tamamlandı
Ekonomik daralma otomotiv devini vurdu: 1.400 kişi işten çıkarılacak!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Alışkanlığım böyle! Yılda 300 kez doktora gitti
Devlet korumasındaki gençlere istihdam kolaylığı
1 Mayıs'ta Taksim'den Birlik Mesajı: Kamu Çalışanlarının Talepleri Dile Getirildi
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın: Sıra diğer tekliflerde
Uluslararası adli iş birliği büroları 16 ilde daha kuruluyor
Yüzlerce çalışanı olan köklü firma konkordato talep etti
Necati Arabacı liderliğindeki suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı
Ana sayfa → Haberler → Adli Olaylar

3,8 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu; 22 tutuklama

Bursa'da yasa dışı bahis sitelerini yönettikleri ve 3 milyar 812 milyon TL'yi aşan işlem hacmine ulaştıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 kişiden 22'si tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Mayıs 2026 10:09, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2026 10:10
3,8 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu; 22 tutuklama

Bursa'da yasa dışı bahis sitelerini yönettikleri ve 3 milyar 812 milyon 234 bin 183 TL'lik işlem hacmine ulaştıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 kişiden 22'si tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. MASAK raporları ve banka yazışmaları doğrultusunda yürütülen çalışmada, organize şekilde yasa dışı bahis sitelerini yönettikleri ve vatandaşları mağdur ettikleri tespit edilen şüphelilere ait 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi. 3 milyar 812 milyon 234 bin 183 TL işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, 2 ruhsatsız tabanca ile 18 tabanca fişeğine de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

