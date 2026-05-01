1 Mayıs'ta Taksim'den Birlik Mesajı: Kamu Çalışanlarının Talepleri Dile Getirildi
Uluslararası adli iş birliği büroları 16 ilde daha kuruluyor
Uluslararası adli iş birliği büroları 16 ilde daha kuruluyor
Yüzlerce çalışanı olan köklü firma konkordato talep etti
Yüzlerce çalışanı olan köklü firma konkordato talep etti
Necati Arabacı liderliğindeki suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı
Necati Arabacı liderliğindeki suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı
Sosyal medyada yeni dönem: '15 yaş' sınırı Resmi Gazete'de
Sosyal medyada yeni dönem: '15 yaş' sınırı Resmi Gazete'de
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 31 yaralı
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 31 yaralı
Erdoğan'ın diplomasi trafiği nisanda da hız kesmedi
Erdoğan'ın diplomasi trafiği nisanda da hız kesmedi
Bakan Gürlek: O kişi hakim savcı değil, soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek: O kişi hakim savcı değil, soruşturma başlatıldı
Başsavcı Vekili Sağlam: Bahis operasyonları lig bitiminde hızlanacak
Başsavcı Vekili Sağlam: Bahis operasyonları lig bitiminde hızlanacak
EGM görevine başlayan Ali Fidan'dan ilk açıklama
EGM görevine başlayan Ali Fidan'dan ilk açıklama
Köy öğretmeni 4 yıldır öğrencilerine sınıfta sofra kuruyor
Köy öğretmeni 4 yıldır öğrencilerine sınıfta sofra kuruyor
KGM'den 'HGS Borcu' uyarısı: Sakın o linklere tıklamayın!
KGM'den 'HGS Borcu' uyarısı: Sakın o linklere tıklamayın!
İsrail'in Küresel Sumud Filosuna saldırısına resen soruşturma
İsrail'in Küresel Sumud Filosuna saldırısına resen soruşturma
USK açıkladı: Çiğ süt fiyatı yarından itibaren zamlanıyor
USK açıkladı: Çiğ süt fiyatı yarından itibaren zamlanıyor
Erdoğan: İşçimizin hakkının yenilmesine asla müsaade etmeyiz
Erdoğan: İşçimizin hakkının yenilmesine asla müsaade etmeyiz
KİT'lerdeki personel bilançosu: İşte çalışan sayısı ve statüleri
KİT'lerdeki personel bilançosu: İşte çalışan sayısı ve statüleri
RTÜK'ten ekranlardaki şiddet içerikli dizilere ceza
RTÜK'ten ekranlardaki şiddet içerikli dizilere ceza
'İmamoğlu suç örgütü' davasında 15 sanığın tahliyesine karar verildi
'İmamoğlu suç örgütü' davasında 15 sanığın tahliyesine karar verildi
TBMM İsrail'in 'Sumud' saldırısını kınadı
TBMM İsrail'in 'Sumud' saldırısını kınadı
MEB'den LGS'de özel gereksinimli öğrencilere yeni uygulama
MEB'den LGS'de özel gereksinimli öğrencilere yeni uygulama
Anket sonuçlandı: Ekonomistler nisan enflasyonu için ne bekliyor?
Anket sonuçlandı: Ekonomistler nisan enflasyonu için ne bekliyor?
Hava sıcaklıkları yarından itibaren hissedilir derecede düşecek
Hava sıcaklıkları yarından itibaren hissedilir derecede düşecek
IBAN mağdurları sayısı 50 bini aştı
IBAN mağdurları sayısı 50 bini aştı
Yeni vergi düzenlemesi ile Türkiye transit ticaret merkezi olacak
Yeni vergi düzenlemesi ile Türkiye transit ticaret merkezi olacak
Bakan Çiftçi'den sahipsiz hayvanlara ilişkin açıklama: Tavizsiz ve zaruri
Bakan Çiftçi'den sahipsiz hayvanlara ilişkin açıklama: Tavizsiz ve zaruri
Polise judo eğitimi verilecek
Polise judo eğitimi verilecek
MSB, tümgeneralin neden karargaha çekildiğini açıkladı
MSB, tümgeneralin neden karargaha çekildiğini açıkladı
Altın ve gümüş fırladı, petrol 120 dolar seviyesinden düştü
Altın ve gümüş fırladı, petrol 120 dolar seviyesinden düştü
1 Mayıs'ta Taksim'den Birlik Mesajı: Kamu Çalışanlarının Talepleri Dile Getirildi

Devlet Memurları Konfederasyonu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İstanbul Taksim Meydanı'nda geniş katılımlı bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Kamu çalışanları, emekliler ve çok sayıda sendika temsilcisinin katıldığı açıklamada, kamu emekçilerinin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlar güçlü bir şekilde dile getirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Mayıs 2026 12:40, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2026 12:41
Basın açıklaması, Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya tarafından okundu. Kaya, konuşmasında 1 Mayıs'ın yalnızca bir kutlama günü olmadığını, aynı zamanda emeğin, alın terinin ve adalet arayışının en güçlü şekilde ifade edildiği bir mücadele günü olduğunu vurguladı.

Konuşmasında küresel gelişmelere de değinen Kaya, dünya genelinde yaşanan savaşların ve ekonomik dalgalanmaların etkisinin doğrudan kamu çalışanlarına yansıdığını ifade ederek, Türkiye'nin güçlü bir devlet yapısıyla bu süreci aşabileceğini belirtti. Milli birlik ve beraberlik vurgusunun öne çıktığı açıklamada, kamu çalışanlarının ülkenin yükünü omuzlayan en önemli yapı taşlarından biri olduğu ifade edildi.

Açıklamanın odak noktası ise kamu çalışanlarının uzun süredir çözüm bekleyen sorunları oldu. Kaya, özellikle 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini belirterek, bu konunun artık bir vaat değil, bir hak meselesi olduğunu söyledi. Yardımcı hizmetler sınıfının mevcut yapısıyla sürdürülemez hale geldiğini ifade eden Kaya, bu sınıfın kaldırılarak çalışanların hak ettikleri kadrolara geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ekonomik başlıklar da açıklamada geniş yer buldu. Artan vergi dilimleri nedeniyle memur maaşlarının yıl içinde eridiğine dikkat çekilerek, gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi talep edildi. Ayrıca hayat pahalılığı karşısında alım gücü düşen memur ve emekliler için en az yüzde 30 oranında refah payı verilmesi gerektiği ifade edildi.

Fazla mesai ücretlerinin yetersizliğine de dikkat çeken Kaya, mevcut ücretlerin günümüz ekonomik koşullarıyla bağdaşmadığını belirterek, kamu çalışanlarının emeğinin karşılığını alması gerektiğini söyledi. Açıklamada, kademeli emeklilik düzenlemesi, memurlara bayram ikramiyesi verilmesi ve sendikal hakların güçlendirilmesi gibi başlıklar da öne çıkan talepler arasında yer aldı.

Öte yandan bazı sendikaların mevzuata aykırı şekilde promosyon uygulamalarıyla üye kazanmaya çalıştığına dikkat çekilerek, bu durumun hem etik hem de hukuki açıdan kabul edilemez olduğu ifade edildi. Konfederasyon, ilgili kurumlara gerekli denetimlerin yapılması çağrısında bulundu.

Basın açıklamasının sonunda güçlü bir çağrı yapan Genel Başkan Osman Kaya, kamu çalışanlarının artık sabrının tükendiğini belirterek, "Artık memurun sesini duyun, emeklinin feryadını görün ve bu sorunlara kalıcı çözümler üretin" ifadelerini kullandı.

Taksim Meydanı'ndan verilen bu mesaj, kamu çalışanlarının artık bekleme değil, sonuç alma dönemine girdiğini ortaya koydu. Devlet Memurları Konfederasyonu'nun dile getirdiği taleplerin, önümüzdeki süreçte kamu politikalarının merkezine taşınıp taşınmayacağı ise yakından takip edilecek.

