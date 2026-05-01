1 Mayıs'ta Taksim'den Birlik Mesajı: Kamu Çalışanlarının Talepleri Dile Getirildi

Basın açıklaması, Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya tarafından okundu. Kaya, konuşmasında 1 Mayıs'ın yalnızca bir kutlama günü olmadığını, aynı zamanda emeğin, alın terinin ve adalet arayışının en güçlü şekilde ifade edildiği bir mücadele günü olduğunu vurguladı.

Konuşmasında küresel gelişmelere de değinen Kaya, dünya genelinde yaşanan savaşların ve ekonomik dalgalanmaların etkisinin doğrudan kamu çalışanlarına yansıdığını ifade ederek, Türkiye'nin güçlü bir devlet yapısıyla bu süreci aşabileceğini belirtti. Milli birlik ve beraberlik vurgusunun öne çıktığı açıklamada, kamu çalışanlarının ülkenin yükünü omuzlayan en önemli yapı taşlarından biri olduğu ifade edildi.

Açıklamanın odak noktası ise kamu çalışanlarının uzun süredir çözüm bekleyen sorunları oldu. Kaya, özellikle 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini belirterek, bu konunun artık bir vaat değil, bir hak meselesi olduğunu söyledi. Yardımcı hizmetler sınıfının mevcut yapısıyla sürdürülemez hale geldiğini ifade eden Kaya, bu sınıfın kaldırılarak çalışanların hak ettikleri kadrolara geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ekonomik başlıklar da açıklamada geniş yer buldu. Artan vergi dilimleri nedeniyle memur maaşlarının yıl içinde eridiğine dikkat çekilerek, gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi talep edildi. Ayrıca hayat pahalılığı karşısında alım gücü düşen memur ve emekliler için en az yüzde 30 oranında refah payı verilmesi gerektiği ifade edildi.

Fazla mesai ücretlerinin yetersizliğine de dikkat çeken Kaya, mevcut ücretlerin günümüz ekonomik koşullarıyla bağdaşmadığını belirterek, kamu çalışanlarının emeğinin karşılığını alması gerektiğini söyledi. Açıklamada, kademeli emeklilik düzenlemesi, memurlara bayram ikramiyesi verilmesi ve sendikal hakların güçlendirilmesi gibi başlıklar da öne çıkan talepler arasında yer aldı.

Öte yandan bazı sendikaların mevzuata aykırı şekilde promosyon uygulamalarıyla üye kazanmaya çalıştığına dikkat çekilerek, bu durumun hem etik hem de hukuki açıdan kabul edilemez olduğu ifade edildi. Konfederasyon, ilgili kurumlara gerekli denetimlerin yapılması çağrısında bulundu.

Basın açıklamasının sonunda güçlü bir çağrı yapan Genel Başkan Osman Kaya, kamu çalışanlarının artık sabrının tükendiğini belirterek, "Artık memurun sesini duyun, emeklinin feryadını görün ve bu sorunlara kalıcı çözümler üretin" ifadelerini kullandı.

Taksim Meydanı'ndan verilen bu mesaj, kamu çalışanlarının artık bekleme değil, sonuç alma dönemine girdiğini ortaya koydu. Devlet Memurları Konfederasyonu'nun dile getirdiği taleplerin, önümüzdeki süreçte kamu politikalarının merkezine taşınıp taşınmayacağı ise yakından takip edilecek.