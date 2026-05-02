Jüri Tespitinde Danıştay'dan Kritik Karar!

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi Bölümü için açılan doçent kadrosuna atanmak için yapılan başvuru sonucunda anılan kadroya başka bir adayın atanmasına ilişkin davada Danıştay tarafından kritik bir karar verilmiştir.

Danıştay Sekizinci Dairesi, Havacılık Yönetimi Bölümünde ilan edilen kadro için kurulan jüride Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünden bir profesör, Süleyman Demirel Üniversitesi İşletme Bölümünden iki profesör olmak üzere üç kişilik jüri oluşturulduğu; birim yöneticisinin jüri üyeleri arasında yer almadığı gibi seçilen jüri üyelerinin bilim alanının da Havacılık Yönetimi alanıyla ilgili olmadığı tespit edildiğinden dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

İŞTE DANIŞTAY KARARI!

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2025/2493

Karar No : 2025/9627

TEMYİZ İSTEMİNDE BULUNAN (DAVACI): ...

VEKİLİ : Av. ...

KARŞI TARAF (DAVALI) : ... Üniversitesi

VEKİLİ : Av. ...

DAVALI YANINDA MÜDAHİL: ...

İSTEMİN KONUSU: ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ...tarih ve E:..., K:... sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Davacı tarafından, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi Bölümü için açılan doçent kadrosuna atanmak için yapılan başvuru sonucunda anılan kadroya ...'ın atandığından bahisle doçentlik kadrosuna atanma başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kalınan özlük ve mali hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:... K... sayılı kararında; bilirkişilere yaptırılan inceleme sonucunda hazırlanan rapordaki tespitler ile dava dosyası ve eki klasöründe bulunan bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde, Tarsus Üniversitesinin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin asgari koşullarını sağladıkları anlaşılan iki adayın; akademik çalışmalarının nitelikleri, ESCI ve SCOPUS dizinlerinde taranan dergilerdeki yayınların nicelik ve niteliği, TR Dizindeki dergilerde yayınlanan makalelerin nicelik ve niteliği, uluslararası bilimsel etkinliklerde sunulan bildirilerin nicelik ve niteliği, ulusal bilimsel etkinliklerde sunulan bildirilerin nicelik ve nitelikleri ve aranan diğer kıstaslar bir bütün halinde dikkate alındığında, tesis edilen dava konusu işlemde hukuka, mevzuata ve hakkaniyete aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: İstinaf başvurusuna konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu, kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davalı idare tarafından, istemin reddi gerektiği savunulmakta olup; davalı yanında müdahil tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ: ...

DÜŞÜNCESİ : Temyize konu Kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Üye...'nın 2577 sayılı Kanun'un 46. maddesi uyarınca davanın temyize tabi davalardan olmadığı, temyiz isteminin incelenmeksizin reddine karar verilmesi gerektiği yönündeki usule ilişkin azlık oyuna karşın 2577 sayılı Kanun'un 17. maddesi uyarınca duruşma istemi yerinde görülmeyerek, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

MADDİ OLAY :

Davacı tarafından, Tarsus Üniversitesince 12/05/2023 tarih ve 32188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi Bölümü için açılan doçent kadrosu için yapılan başvuru neticesinde idarece yapılan değerlendirmeler sonucunda ilgili kadroya ...'ın atanmasına karar verilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT :

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun "Doçentlik ve atama" başlıklı 24. maddesinin (e) fıkrasında; "Doçentlik unvanına sahip olanlar yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilen doçent kadrolarına başvurur. Doçent kadrosuna başvuran adayların durumlarını incelemek üzere rektör tarafından, varsa biri ilgili birim yöneticisi, en az biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör tespit edilir. Bu profesörler her aday için ayrı ayrı olmak üzere birer rapor yazarlar ve kadroya atanacak birden fazla aday varsa tercihlerini bildirirler. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun bu raporları göz önünde tutarak alacağı karar üzerine, rektör atamayı yapar.

" hükmüne yer verilmiştir.

12/06/2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin "Doçent Kadrolarına Atanma

" başlıklı üst başlıklı "Atama süreci" başlıklı 11. maddesinin 1. fıkrasında; "Rektör, ilan edilen doçent kadrosuna başvuran adayların durumlarının incelenmesi için en az biri başka üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden olmak üzere adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili olan üç profesörü, ilana son başvuru tarihinden itibaren on beş gün içinde, sözlü sınavın yapılması halinde ise sözlü sınavların bitiş tarihinden itibaren on beş gün içinde tespit eder. İlan edilen kadronun bulunduğu birimin bölüm başkanının profesör olması halinde, tespit edilecek üç profesörden birinin bölüm başkanı olması zorunludur." hükmü yer almıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Uyuşmazlıkta; idarece doçent kadrosuna başvuran adayların durumlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi için Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünden bir profesör, Süleyman Demirel Üniversitesi İşletme Bölümünden iki profesör olmak üzere üç kişilik jüri oluşturulduğu görülmekle birlikte; yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemeleri uyarınca, davalı idarenin birim yöneticisinin jüri üyeleri arasında yer almadığı gibi seçilen jüri üyelerinin bilim alanının da Havacılık Yönetimi alanıyla ilgili olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk, aksi yöndeki temyize konu kararda hukuki isabet bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan temyiz isteminin kabulüne,

2. ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Kullanılmayan ...-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi halinde davacıya iadesine,

4. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın yukarıda belirtilen Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesine gönderilmesine,

5. Kesin olarak 09/12/2025 tarihinde usulde oyçokluğuyla, esasta oybirliğiyle karar verildi.