Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 31 yaralı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.
Bandırma-Çanakkale kara yolunun Külefli Mahallesi mevkisinde, sürücüsü henüz belirleyemeyen yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, otobüsteki 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Cenazeler, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Ulaşıma kapanan yol, otobüsün kaldırılmasının ardından açıldı.