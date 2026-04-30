Köy öğretmeni 4 yıldır öğrencilerine sınıfta sofra kuruyor

Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Kayadibi 100. Yıl İlkokulu'nda fedakar bir öğretmenin dokunuşuyla her çarşamba günü sınıfta adeta sıcak bir aile sofrası kuruluyor. Bölgenin uzun ve çetin geçen kış aylarında öğrencilerinin sıcak bir ortamda aidiyet duygusuyla buluşmasını hedefleyen sınıf öğretmeni Meryem Korkmaz, 4 yıl önce "Bir Kase Bir Çorba" adıyla başlattığı projeyle kalplere dokunmaya devam ediyor.

Her çarşamba sabahı evinde kendi elleriyle özenle hazırladığı çorbayı okula getiren Korkmaz, sobanın üzerinde ısıttığı aşı 11 öğrencisiyle aynı sofrayı paylaşarak yiyor. Amacının sadece karın doyurmak olmadığını vurgulayan Meryem Öğretmen, "Kültürümüzde sofra bağ kurmaktır.

Bu sofra sayesinde sınıfımıza aidiyetimiz arttı, velilerimizle aramızdaki köprü güçlendi" ifadelerini kullanıyor. Öğretmenlerinin ellerinden şifa gibi çorbaları içen çocuklar ise hallerinden oldukça memnun. Öğrencilerin, "Hasta olduğumuzda çarşamba günlerinin gelmesini dört gözle bekliyoruz" sözleri, bu küçük sınıfın içinde kurulan devasa sevgi bağını özetliyor.