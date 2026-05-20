Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Başkan Işıksu'ya 'şantaj' davasında sanık avukata ceza

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun müşteki olduğu şantaj davasında karar çıktı. Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılanan tutuksuz sanık avukata "şantaj" suçundan 10 ay hapis ve 400 bin TL adli para cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2026 18:18, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2026 18:20
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun müşteki olduğu, avukatın "görevi kötüye kullanma" ve "şantaj" suçlarıyla yargılandığı davanın ikinci celsesi görüldü. Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına sanık ve taraflar katıldı.

"Beni de Şantajın İçine Dahil Etmeye Çalıştılar, Korktum"

Duruşmada tanık olarak dinlenen E.S., şantaj sürecinde maruz kaldığı baskıları anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Benim TikTok hesabım var ama uzun süredir girmiyorum, yazışmalar bana ait değil. Ben başkan beyden randevu aldırılmaya zorlandım. Bana rezillik çıkacağını ve böyle bir durum olmasa bile rezil olacağımı söylediler. Ben de randevu almak zorunda kaldım. Görüşme sonrasında başkan beni makamına çağırıp, 'Bu ne rezillik' diye sordu. Ben de ailevi sorunların olduğunu, bu durumu size sirayet ettirmeye çalışarak para talep ettiklerini söyledim. Beni de bu şantajın içine dahil etmeye çalıştıkları için korktum."

Sanık Avukat: "Amacım Şantaj Değildi, Beraatimi İstiyorum"

Esas hakkındaki savunmasını veren sanık avukat E.G. ise suçlamaları reddetti. Belediye Başkanı ve tanığın birlikte hareket ettiğini öne süren E.G., "Amacım şantaj değildi, tarafın kim olduğunu öğrenmekti. Eğer taraf Mutlu Işıksu değilse 'Kalkıp gidip' diyebilirdi ama sürekli konuyu Mutlu Işıksu uzattı. Biz dava açmadan, ilk dava açanın haklı olduğu klişesiyle dava açtı ve bütün basın toplantılarında bunu belirtti. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme Cezayı Kesti: Hükmün Açıklanması Geri Bırakıldı

Savunmaların ardından kararını açıklayan Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık avukata "şantaj" suçundan 10 ay hapis cezası verdi.

Cezayı adli para cezasıyla da destekleyen mahkeme, sanığı ayrıca 400 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) yönünde karar verdi.

