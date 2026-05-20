Tüm yurtta sağanak var. 5 kente sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün yurdun büyük bölümünde sağanak yağış var.

Sinop, Samsun, Ordu, Şırnak, Hakkari ve Van dışında bütün illerde gök gürültülü sağanak beklendiğini açıklayan MGM; İç Ege, Doğu Akdeniz, Bursa, Balıkesir ile İç Anadolu'nun kuzey ve doğusuna kuvvetli, Osmaniye çevreleri ve Adana'nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş'ın batısına çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

MGM; Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye için sarı kodlu sel alarmı verdi.

Güneydoğu Anadolu'nun batısında öğle saatlerinden sonra kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Tahminlere göre pazartesi gününe kadar yurdun büyük bölümünde, özellikle perşembe ve cumartesi günleri 81 ilde gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

- Kırklareli 14/22 derece.

- İstanbul 14/21 derece.

- Denizli 14/22 derece.

- İzmir 14/25 derece.

- Adana 17/22 derece.

- Ankara 11/18 derece.

- Samsun 13/21 derece.

- Erzurum 2/18 derece.

- Malatya 10/20 derece.

- Kars 0/18 derece.

- Diyarbakır 10/25 derece.

- Gaziantep 13/23 derece.