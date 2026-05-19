Çelik'ten 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Yol haritası güncellenecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının devam ettiği esnada partisinin Genel Merkez binasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çelik, konuşmasına başlamadan önce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve İstiklal mücadelesi kahramanlarının en zor zamanda gösterdiği büyük iradenin kendileri için yol gösterici olmaya devam ettiğini söyledi.

"Netenyahu Şebekesi'nin yola çıkmış olan Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırıyı lanetliyoruz"

Küresel Sumud Filosu'nun ortaya koyduğu insiyatifi bir kere daha selamladıklarını ifade eden Çelik, "Netenyahu Şebekesi'nin yola çıkmış olan Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırıyı lanetliyoruz. Kendi vatandaşlarımzıın ve filonun diğer üyelerinin durumlarını yakından takip ediyoruz. Gazze'de barbarlık aynen devam ediyor. Soykırım şebekesi soykırımı farklı yöntemlerle sürdürüyor. İlaç ve gıda yardımı konusunda hala verilen sözler tutulmadığı için ikinci aşamaya geçmek zor oluyor. Ama ikinci aşamaya geçilmemesinin en büyük sebebi; İsrail tarafının buradaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve hastanelerde normal insani koşullarda olması gereken her şeyin tükenmesine yol açacak ambargo uygulamasıdır. Bu şebeke dolayısıyla başka metotlarla devam ettirmektedir. Dünyanın buna karşı da sesini yükseltmesi her bakımdan son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

Çelik, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıdan sonra gerçekleştirilen ateşkesin sürmesini önemli olarak değerlendirdiklerini aktararak, bundan sonraki süreçte de kalıcı barışın diplomatik akılla çözülmesine yönelik desteklerini de yinelediklerini kaydetti.

"Savunma alanında gerçekleştirdiğimiz devrimlerin görülmesi bizim açımızdan önemliydi"

SAHA EXPO 2026 Fuarı'nda Türkiye'nin savunma alanında geldiği noktanın ve Türkiye'nin nasıl bir cazibe merkezi olduğunun görüldüğüne de dikkati çeken Çelik, "Teknolojik kapasitemizin, savunma alanında gerçekleştirdiğimiz büyük devrimlerin görülmesi kadar bu konudaki ilkelerin görülmesi de bizim açımızdan önemliydi. Bununla ilgili çok güzel etkinlikler yapıldı. Gazze'de çocukları yapay zekayla öldürenlere karşı insan hayatını koruyacak milli teknoloji hamlesinin özünü oluşturan değerlerin savunulması bakımından da fuardaki etkinliklerde çok önemliydi" açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde AB'ye bağlı bir kurum tarafından bazı AB üyesi ülkelerin İsrail'e silah sattığına yönelik hazırlanan raporu hatırlatan Çelik, "Rapor, teknoloji ve teknolojiden elde edilen kar ve çıkarla insani değerlerin birbirinden kopması arasında büyük bir trajediyi insanlığın önüne koymaktadır. Bu, siyasetin, yönetimin ve her türlü hükümet etme biçiminin karşı karşıya kaldığı bir sınavdır" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hükümet ve parti kanadında 15 Temmuz için yoğun hazırlıklar yapılacak"

Çelik, 15 Temmuz Darbe Girişimi ile Türkiye'nin haysiyetine saldıran FETÖ'ye karşı Türkiye'nin egemenliğini savunmak için canlarını feda eden şehitlerin aziz hatıralarını her zaman olduğu gibi bugün de hürmetle andıklarını dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız hem şehitlerimizin hem de fedakar gazilerimizin bu konudaki eşsiz fedakarlıklarını bir kere daha hatırlattı. Bu sene 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne karşı direnişin yıl dönümünde bunu daha yoğun bir şekilde idrak edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hükümet ve parti kanadında yoğun hazırlıklar yapılacak" diye konuştu.

"Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak Terörsüz Türkiye sürecini kesintisiz bir şekilde ve güçlü bir iradeyle sürdürüyoruz"

Çelik, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bir gazeteci tarafından Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili gelecek dönemde yeni gelişmelerin olup olmayacağını sorması üzerine Çelik, "Terörsüz Türkiye, Cumhur İttifakı'nın birleşik olarak ve bir bütün olarak destek verdiği ve inşa ettiği bir süreçtir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlar vererek bunu bir devlet politikasına dönüştürmesiyle birlikte Cumhur İttifakı'nın başlattığı bu süreç devlet politikası olarak devam etmektedir. Bunun Türkiye tarihi ve bugünün koşulları değerlendirilmesi açısından büyük tecrübemiz var. Bunlarla ilgili bazı doğru yorumlar olduğu gibi yanlış yorum da çıkabiliyor. O açıdan baktığınızda sürecin hedeflerine ulaşması bakımından Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak hareket etmektedir. Bu süreçlerin kendi ritmi vardır. Bu siyasetin diğer ritimleri ile mukayese edilmeyecek özgün ritimlerdir. O açıdan baktığımızda Cumhur İttifakı ve AK Parti açısından bu süreci biz kesintisiz bir şekilde güçlü bir iradeyle sürdürüyoruz. Hedef terörün ve terör örgütünün Türkiye gündeminden çıkmasıdır" cevabını verdi.

"Cumhurbaşkanımızın talimatlarını, sayın Bahçeli'nin açıklamalarını ele alarak şimdiye kadar yaptığımız çalışmaları tekrar değerlendireceğiz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürece ilişkin yaptığı son açıklamalarıyla ilgili soru üzerine Çelik, "Sayın Devlet Bahçeli'nin bu sürecin başlangıcından itibaren yaptığı bütün konuşmalar; Türkiye'nin önündeki engelleri kaldırmak, Türkiye'yi terörden kurtarmak bakımından son derece güçlü ve değerli açıklamalardır. Biz her bir cümleyi son derece değerli bularak, üzerinde çalışarak ve şimdiye kadar bunlarla ilgili değerlendirmeleri kapsamlı bir şekilde yaparak süreci ilerlettik. Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak hareket etmektedir. Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar; terörü ve terör örgütünü gündemden çıkarmaya dönük olarak dünyada şimdiye kadar geliştirilmiş literatürü çok daha yüksek bir yere taşıyacak kıymetli açıklamalardır. Çeşitli aşamalarda yol haritasının güncellenmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın talimatlarını, sayın Bahçeli'nin açıklamalarını ele alarak şimdiye kadar yaptığımız çalışmaları tekrar değerlendireceğiz. Tabii yol haritamızı güncelleyerek devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"MEB'in tarihsel olayları ve coğrafi terimleri yeniden adlandırması doğrudur"

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tarihsel olayların ve coğrafi terimlerin yeniden adlandırılmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamaya ilişkin eleştirilerin sorulması üzerine Çelik, "Bakanımız bu yapılan değişiklerle ilgili kapsamlı açıklama yaptı, son derece doğrudur. Birilerinin 'Coğrafi Keşif' dediği durumlar Latin Amerika halkları için işgal ve sömürü getirmiştir. Onların kendi kültürlerinin yok edilmesi köklerinin yok edilmesi anlamına gelmiştir. Dolayısıyla bu işgalcilerin kullandığı bir deyimdir, biz bunu kullanmak zorunda değiliz. Mesela Haçlı Seferleri konusu da önemli ve güncel bir konu. Bakıyorsunuz, İsrail'in Gazze'ye saldırısından sonra Batı'da insan haklarından, demokrasiden, hukuktan bahseden pek çok siyasetçi esasında İsrail'e verilen desteğin bir Haçlı Seferi olduğundan bahsetmeye başladı. Bizim müfredatımızda Haçlı Seferleri'nin Haçlı Saldırıları olarak değiştirilmesinin ne kadar doğru olduğu bu güncel yaklaşımla da görülüyor. Bakanlığımızın bu müdahalesi sadece tarihsel bir bakış açısını düzeltmekle sınırlı değil, bugün de meselelere doğru bir yerden bakmak açısından da son derece yol göstericidir. Burada en önemli mesele şudur; önce bir meseleye nereden ve hangi değerlerden baktığınız esastır. Eğer baktığınız yerde bir açınız, doğru bir değerler navigasyonu kullanmıyorsanız vardığınız sonuçlar da yanlış olur" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın Gençlik Şöleni'nde olacağını bütün genç arkadaşlarımız biliyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Kocaeli'de AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Gençlik Şöleni'ne katılan gençlerin etkinliğin AK Parti organizasyonu olduğunu bilmediğine ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Özgür Özel'in yaptığı açıklama baştan aşağı yanlış. Bu şölenler AK Parti'nin bir geleneğidir, AK Parti bunu ilk defa yapmıyor. Orada on binlerce genç arkadaşımız bir araya getirildi. Onlar gelirken de otobüslerin üzerinde partimizin logoları vardı. İl başkanlıklarımızın önünden bu otobüsler kalktı. Sonuç olarak Cumhurbaşkanımızın o şenlikte olacağını bütün genç arkadaşlarımız biliyordu. Bu günler öncesinden duyurulmuş. Bence Türkiye'de bunu herkes duymuştur, bundan haberi olmayan tek kişi sayın Özgür Özel olabilir. Buna çok şaşırmam çünkü bütün Türkiye'nin ve dünyanın duyduğu pek çok konuyu sadece sayın Özgür Özel duymamış olabiliyor. Geçmişte de böyle durumlar oldu. bu tür yaklaşımlar haksız eleştiridir, bunların herhangi bir şekilde iyi niyetle bağdaşması mümkün değildir."