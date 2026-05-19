Bahçeli'den Hacıosmanoğlu'na 'ligi tescil etme' çağrısı

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu Galatasaray şampiyon tamamlarken; Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Antalyaspor, Türk futbolunun en üst seviye ligine veda etti. Bahis ve şike iddialarına yönelik operasyonlar sebebiyle Trendyol 1'inci Lig'e düşen 3 takımın, gelecek sezon da Süper Lig'de oynamasına yönelik MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çok konuşulacak bir çağrı geldiği belirtildi.

"Bu Kadar Şaibe ve Şikenin Olduğu Ortamda Ligler Tescil Edilmemeli"

Gazeteci Sinan Burhan, TV100 canlı yayınında futbol gündemine bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Liglerin sona erdiğini, Galatasaray'ın şampiyon olduğunu ve küme düşen takımların netleştiğini hatırlatan Burhan, yaşanan son operasyonlar nedeniyle liglerin tescil edilmemesi gerektiğini iddia etti.

Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na "21 Takım" Önerisi

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bu konudaki net tavrını aktaran Sinan Burhan, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Devlet Bahçeli'nin bir ifadesi var. Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a da ifade etmiş. Süper Lig, 21 kulüp olarak yola devam edilsin, düşme olmasın. Bu kadar şike, bahis... TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da bu durumu ifade etmiş. 'Kardeşim bu kadar şaibe, şike, bahis olan bir ortamda 3 takımın ligden düşmemesi lazım' demiş. Bu yıl için! Art arda bombaları söylüyoruz. Şampiyonluk değil, küme düşmeyle ilgili. 18 takımın yeni sezonda 21 takım olarak devam etmesini istiyor. Devlet Bey'in önerisi bu."

"O Zaman Şampiyonluk da Tartışılır"

Programın moderatörü Erdoğan Aktaş'ın, "Devlet Bey, tabii bir hakkaniyeti yerine getirme amacıyla 'Mağdur olanlar olmasın' diyor, kabul. O zaman şampiyonluk da tartışılır" şeklindeki yorumu üzerine araya giren gazeteci Sinan Burhan, "O da ayrı bir mesele" diyerek yaşanan şaibe iddialarının ligin zirvesini de etkileyebileceğine dikkat çekti.