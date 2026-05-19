Yoğun bakımda skandal görüntü: Hasta yok ama tüm cihazlar açık!
Elazığ'da özel sağlık kuruluşlarına yönelik düzenlenen ve 23 kişinin gözaltına alındığı yolsuzluk operasyonunda şok bir siber/fiziki usulsüzlük ortaya çıktı. Medikal Hospital'ın yoğun bakım ünitesinde çekilen görüntülerde, içeride hasta olmadığı halde tüm cihazların "hasta varmış gibi" açık gösterilerek kamu zararına sebebiyet verildiği belirlendi.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Elazığ Medikal Hospital, Eyşan Özgü Bakım Merkezi ve Dünya Diyaliz Merkezi mercek altına alındı. Yapılan çalışmada, kuruluşların mevzuata aykırı işlemler yaptığı, kamu zararına sebebiyet verdiği ve haksız kazanç sağladığı belirlendi.Elazığ'da 3 sağlık kuruluşuna 'evrakta sahtecilik' operasyonu
Sağlık Merkezlerine Eş Zamanlı Baskın: 23 Gözaltı
Ardından jandarma ekipleri tarafından düğmeye basıldı ve dün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında doktor, hemşire, hastane çalışanı ve kamu personelinin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. 18 ev ve 3 iş yerinde detaylı aramalar yapılarak tüm evraklara el konuldu.
Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Kırıkkale'de Yakalandı
Ayrıca devam eden soruşturma kapsamında Elazığ Medikal Hospital ve Özel Doğu Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ali Ş. de dün akşam saatlerinde Kırıkkale'de ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Skandalı Personelin Cep Telefonu Görüntüleri Ele Verdi
Elazığ Medikal Hospital'ın yoğun bakımda bir personel tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yoğun bakımda yatan hastaların cihaza bağlı olmadığı ve diğer tüm cihazların da hasta varmış gibi gösterilerek çalıştırıldığı görüldü.
"Hepsini mi Göstermişler, Burada Hasta Bile Yok"
Personelin ise çekim yaparken kameralara yansıyan ve usulsüzlüğü doğrulayan sözleri dikkat çekti. Kayıtta şu ifadeler duyuldu:
"Bunlar bir yolunu bulur. Kaç kişi geldi çıktı kaç kişi parasını aldı. Benim içerde 3 aylık param var. Ağlamayana mama yok. Kapıda gördüm, ben pazartesi Dünya Diyalize gitmem. Saat 09.00'da buradan çıkacağım. Sabah 5'te uyandım. Diyor ki 'Hayır gideceksin' Ne yapacağım o zaman ekmeğimden olacağım. Bu istifa ettirmek için mobing. Makineye bağlı falan değil. Buda makineye bağlı değil. Hepsini mi göstermişler. Burada hasta bile yok."