Tarsus'ta 6 kişinin öldürüldüğü olaya yayın yasağı getirildi
Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Özkan Yalım'dan yeni ifade

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla ek ifade verdi. Çağlayan Adliyesi'nde 5 saat süren ifadede Yalım, CHP'nin 2023 Kurultay sürecine ve Genel Başkan Özgür Özel'e yönelik çarpıcı iddialarda bulundu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 18 Mayıs 2026 23:00, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2026 23:50
Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili yeni bir ek ifade verdi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlıktan yararlanmak için ek ifade verdi. Özkan Yalım, kurultay sürecinde İzmir'de Özgür Özel lehine çalışma yürüttüklerini söyledi.

"Delegeye İstihdam Sözü Verildi" İddiası

NTV'de yer alan habere göre; Yalım, ifadesinde delegelerin istihdam karşılığı Özgür Özel'e destek sözü verdiğini iddia etti. Bir kadın delegenin çocuklarının işe girmesi karşılığında Özgür Özel'i destekleyeceğini iddia ederek telefon kayıtlarının incelenmesini talep etti.

Özel'in kara kutusu olduğu yönündeki iddiaları reddeden Yalım, Özel ile tanışıklığının 10 yıl öncesine dayandığını savundu.

"Uşak Belediyesi Ödemesiyle Lüks Araç Tahsis Edildi"

Özel'e belediye ödemesiyle lüks araç tahsis edildiğini öne süren Yalım, bu aracın ödemesinin Uşak Belediyesi tarafından yapıldığını ve Özgür Özel'in şahsi kullanımına tahsis edildiğini iddia etti. Yalım, Özel'in talimatıyla 1 milyon TL'yi Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini de söyledi.

Söz konusu ifadelerin ardından Yalım'ın avukatları, müvekkillerinin serbest bırakılması ya da adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Çağlayan Adliyesi'nde 5 Saatlik İfade

Yalım, geçtiğimiz günlerde ek ifade talebinde bulunmuş ve Çağlayan Adliyesi'nde 5 saat boyunca ifade vermişti. Yalım ifadesinde Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği 2023 Kurultayı ile ilgili iddialarda bulunup, birçok ilde delegelerle görüşerek Özel lehine destek çalışması yürüttüğünü ileri sürdü.

Kurultay Sürecindeki Para Trafiği İddiası

Kurultay sürecinde önce 200 bin TL, sonra 1 milyon TL nakit para desteğinde bulunduğunu öne süren Yalım, Özel'in kendisine "Ne kadar verebilirsen ayarla" dediğini iddia etti. Yalım, parayı Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan aracılığıyla teslim ettiğini öne sürdü.

