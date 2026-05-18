GSB paylaştı: Öğrenci bursları ve yurt kapasitesinde son durum

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin eğitimden spora, kültür-sanattan gönüllülük faaliyetlerine kadar birçok alanda desteklenmeye devam edildiğini bildirdi.

"Türkiye'nin Gücü Gençliği" Vurgusu

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Gençlik Haftası" dolayısıyla "Türkiye'nin gücü gençliği" başlığıyla yapılan paylaşımda, gençlerin hayallerine uzanan her yolda yanlarında olmaya devam edildiği vurgulandı.

Paylaşımda, "Eğitimden barınmaya, projelerden kültür-sanata, gönüllülük çalışmalarından uluslararası başarılara kadar gençlerimizin hayatına dokunan her adımda birlikte üretiyor, birlikte güçleniyoruz. Çünkü Türkiye'nin gücü, inanan ve üreten gençliğidir." ifadelerine yer verildi.

2 Yılda 1.9 Milyon Çocuğa Yetenek Taraması

Gençlerin yeteneklerini keşfetme sürecinde desteklendiği belirtilen açıklamada, son 2 yılda 1 milyon 900 bin çocuğun yetenek taraması uygulamasıyla tanıştığı aktarıldı.

Gençlik Ofisleri ve Spor Tesislerinin Sayısı

Bakanlığın gençlere yönelik hizmetlerini sürdürdüğü vurgulanan paylaşımda, Türkiye genelinde 5 bin 473 gençlik ve spor tesisi, 579 gençlik merkezi ve 371 genç ofis ile hizmet verildiği kaydedildi.

Güncel Yurt Kapasitesi ve Burs Miktarları

Yükseköğrenim öğrencilerine yönelik desteklere ilişkin bilgiler de paylaşılarak, 879 yurtta 1 milyon 356 bin yatak kapasitesinin bulunduğu, 1 milyon 518 bin 166 öğrenciye burs ve öğrenim kredisi desteği sağlandığı belirtildi.

Milli Sporcuların Madalya Dağılımı

Milli sporcuların uluslararası organizasyonlardaki başarılarına dikkati çeken açıklamada, sporcuların 1 Ocak 2026'dan bugüne kadar 350 altın, 324 gümüş ve 437 bronz olmak üzere toplam 1111 madalya kazandığı bilgileri verildi.

ÜNİDES Proje Desteklerinin Detayları

Açıklamada ayrıca, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında 5 bin 822 projeye toplam 437 milyon 805 bin 754 lira destek sağlandığı, gençlerin hayallerinin gerçeğe dönüştürülmesine katkı sunulduğu ifade edildi.