Yeni yasa teklifinde kırmızı çizgi: Silah, suç ve yasa dışı bahis!

Meclis gündemine gelmesi beklenen "Suça Sürüklenen Çocuklar" yasal mevzuat paketi, medya ve dijital yayıncılık dünyasında taşları yerinden oynatacak düzenlemeler barındırıyor. Özellikle çocukların suça karışmasını engellemeyi hedefleyen taslak, kitle iletişim araçlarının yayın politikalarına doğrudan müdahale eden yasal sınırlar çiziyor.

Yayın İlkelerine "Aile ve Çocuk" Güncellemesi

Taslakla birlikte, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Kanun'da yer alan temel yayın ilkeleri yeniden şekillendirilecek. Adli soruşturma veya kovuşturmaya konu olan asayiş olaylarının; toplum ahlakını zedeleyecek, aile bütünlüğünü bozacak ya da çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimine zarar verecek şekilde dramatize edilerek sunulması yasaklanacak. Yayın hizmetleri hiçbir surette suç işlemeyi, silah kullanımını ve yasa dışı sanal bahis faaliyetlerini özendirici nitelikte olamayacak.

Rekor Ceza: Brüt Gelirin Yüzde 5'i Kesilebilecek

Belirlenen bu katı kuralları ve yükümlülükleri ihlal eden medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara (TV kanalları ve radyolar) adeta gözdağı verilecek. İhlalin tespit edildiği aydan bir önceki aya ait brüt ticari iletişim gelirinin yüzde 2'sinden yüzde 5'ine kadar idari para cezası uygulanabilecek.

Katalogdan Çıkarma ve Program Durdurma Cezası

Para cezasının yanı sıra, ihlale sebebiyet veren televizyon programlarına 5 yayına kadar durdurma yaptırımı uygulanacak. Dijital yayıncılık yapan ve internet üzerinden "isteğe bağlı yayın hizmeti" sunan platformlarda ise ihlalli içeriklerin (dizi, film, belgesel vb.) platformun katalogdan tamamen çıkarılması zorunlu kılınacak.

İnat Eden Platformun Lisansı İptal Edilecek

Yeni yasa taslağında en dikkat çekici maddelerden biri de dijital yayın platformlarına yönelik yaptırımların ağırlaştırılması oldu. Mahkeme veya üst kurul tarafından "yayından kaldırılmasına" karar verilen suç ve şiddet içerikli materyallerin internet ortamında yayınlanmaya devam etmesi halinde, geri adım atmayan medya hizmet sağlayıcısının yayın lisansının tamamen iptal edilmesine kadar uzanan en ağır yaptırım devreye sokulabilecek.

Uğur Duyan