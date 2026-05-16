EFES-2026'da otonom EYP tespit sistemi sahada

İzmir'de düzenlenen EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında, ASELSAN tarafından üretilen ve TSK'nın envanterine giren Elektronik Dev-reli El Yapımı Patlayıcı (EYP) Düzenekleri Tespit ve Zararsız Hale Getirme Sistemi tanıtıldı.

Narlıdere ilçesindeki İstihkam Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda düzenlenen tanıtım faaliyetinde, görevli personel araç ve sisteme ilişkin bilgi verdi.

Aracın otonom kullanımını uygulamalı gösteren askeri personel, arazideki EYP düzeneğinin tespiti senaryosunu da gerçekleştirdi.

Araziye konulan EYP düzeneğinin bulunduğu alana gelen Elektronik Dev-reli EYP Düzenekleri Tespit ve Zararsız Hale Getirme Sisteminin bulunduğu araç, ilk olarak alandaki düzeneği tarama yaparak tespitini gerçekleştirdi.

Yüksek Güçlü Elektromanyetik Dalga (YGEM) yayarak düzeneği etkisiz hale getiren sistem, senaryo gereği bölgeye konulan bir dijital saatin üzerindeki etkisini de gösterdi.

Dalganın yayılmasıyla birlikte dijital saatin ekranındaki sayıların kaybolduğu, dalgaların durmasıyla birlikte saatin kendini formatlayıp yeniden çalışmaya başladığı görüldü.

Nisan ayında TSK envanterine giren sistem, hedefi fiziksel bir patlama yerine yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar yayarak ve hedefteki elektronik devrelere zarar vererek işlevsiz hale getiriyor.

Tehditlerin güvenli mesafeden etkisiz hale getirilmesi ve birliklerin harekat emniyetinin artırılması, yol ve güzergah emniyeti, konvoy güvenliği ve mayın, EYP tehdidine karşı yürütülen faaliyetlerde kullanılan sistem, otonom sistemi ve elektronik karıştırma özelliği ile de öne çıkıyor.