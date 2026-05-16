Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı, Bakan Tekin'in Verdiği İlk Dersle Başladı
Sıfır Atık Vakfının interaktif tiyatro oyunu okullarda

Sıfır Atık Vakfı tarafından çocuklara çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazandırmak amacıyla hazırlanan "Gelecekten Gelen Çocuk" interaktif tiyatro oyunu Türkiye'nin farklı illerinde öğrencilerle buluşacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2026 10:21, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2026 10:21
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, oyunun ilk gösterimi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında vakıf merkezinde gerçekleştirildi.

Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde çalışmalarını sürdüren vakfın ortaya koyduğu "Dünya Ortak Evimiz" yaklaşımını çocuklara erken yaşta aktarmayı hedefleyen projeyle çevre bilinci kazandırılması amaçlanıyor.

6-12 yaş grubuna yönelik hazırlanan oyunda, çocukların yalnızca izleyici değil aynı zamanda düşünmeye, sorgulamaya ve çözüm üretmeye teşvik edilen aktif katılımcılar olması hedefleniyor.

Oyunda israfın doğaya verdiği zarar, geri dönüşümün önemi, yeniden kullanım kültürü, doğal kaynakların korunması ve bireysel sorumlulukların geleceğe etkisi çocukların yaş grubuna uygun bir anlatımla sahneye taşınıyor.

Gelecekteki çevresel yıkım aktarılıyor

Hikayede, çevre ödevi yapan Ayşe ile çevreyi kirleten Mert'in karşısına 2200 yılından gelen Ömer karakteri çıkıyor. Gelecekte yaşanan çevresel yıkımı anlatan Ömer, çocuklara ağaçların tükendiği, havanın solunamaz hale geldiği ve parkların çöp alanlarına dönüştüğü bir dünyayı gösteriyor.

Oyunun ilerleyen bölümlerinde çocuklar, seyircilerin de desteğiyle parkı temizlemeye, çöpleri ayrıştırmaya ve geri dönüşüm kurallarını uygulamaya başlıyor. Böylece küçük ve bireysel adımların büyük dönüşümlere katkı sağlayabileceği mesajı veriliyor.

Gösterinin sonunda çocuklara sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını desteklemek amacıyla cam matara hediye edilirken tek kullanımlık plastik ürünlerden uzak durulmasının önemine dikkati çekiliyor.

Tiyatro çalışmasının önümüzdeki dönemde farklı şehirlerde yaygınlaştırılması ve daha fazla öğrencinin "sıfır atık" farkındalığıyla buluşturulması hedefleniyor.

