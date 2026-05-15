İçişleri'nden 'sarı kodlu' uyarı: 11 ilde sağanak ve fırtına bekleniyor

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan anlık veriler doğrultusunda Türkiye'nin birçok noktasında etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle "sarı" kodlu acil durum uyarısı yaptı. Bakanlık, risk altındaki illeri içeren bir Türkiye haritası da paylaştı.

Karadeniz'de 4 İl Risk Altında

Meteorolojik değerlendirmelere göre bugün özellikle Doğu Karadeniz kıyı şeridinde yağışların şiddetini artırması bekleniyor. Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sel riskini tetikleyebileceği bildirildi.

Doğu Akdeniz ve Deprem Bölgesine Uyarı

Yağış dalgasının etkili olacağı bir diğer bölge ise Doğu Akdeniz hattı oldu. Osmaniye çevreleri başta olmak üzere, Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli yağışların can ve mal güvenliği açısından aksamalara yol açabileceği belirtildi.

Güneydoğu'da Yıldırım ve Sel Riski

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların yer yer fırtınayla birlikte hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.

Bakanlıktan 6 Kritik Maddeyle "Tedbir" Çağrısı

İçişleri Bakanlığı, hava muhalefeti nedeniyle oluşabilecek riskleri sıralayarak vatandaşların yetkili mercilerin duyurularını anlık takip etmesini istedi. Bakanlık, şu olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğinin altını çizdi: