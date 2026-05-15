Son 38 yılın rekoru: Türkiye'de su yılı yağışları yüzde 87 arttı!
İçişleri'nden 'sarı kodlu' uyarı: 11 ilde sağanak ve fırtına bekleniyor

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son veriler doğrultusunda bazı iller için "sarı" kodlu hava durumu uyarısı yayınladı. Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'daki birçok ilde yerel kuvvetli sağanak, yıldırım ve fırtına bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 16:50, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 16:50
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan anlık veriler doğrultusunda Türkiye'nin birçok noktasında etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle "sarı" kodlu acil durum uyarısı yaptı. Bakanlık, risk altındaki illeri içeren bir Türkiye haritası da paylaştı.

Karadeniz'de 4 İl Risk Altında

Meteorolojik değerlendirmelere göre bugün özellikle Doğu Karadeniz kıyı şeridinde yağışların şiddetini artırması bekleniyor. Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sel riskini tetikleyebileceği bildirildi.

Doğu Akdeniz ve Deprem Bölgesine Uyarı

Yağış dalgasının etkili olacağı bir diğer bölge ise Doğu Akdeniz hattı oldu. Osmaniye çevreleri başta olmak üzere, Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli yağışların can ve mal güvenliği açısından aksamalara yol açabileceği belirtildi.

Güneydoğu'da Yıldırım ve Sel Riski

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların yer yer fırtınayla birlikte hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.

Bakanlıktan 6 Kritik Maddeyle "Tedbir" Çağrısı

İçişleri Bakanlığı, hava muhalefeti nedeniyle oluşabilecek riskleri sıralayarak vatandaşların yetkili mercilerin duyurularını anlık takip etmesini istedi. Bakanlık, şu olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğinin altını çizdi:

  • Ani sel ve ani su baskınları,

  • Yıldırım düşmeleri,

  • Yerel dolu yağışı,

  • Yağış anında ani gelişen kuvvetli rüzgar ve fırtına,

  • Ulaşımda yaşanabilecek olası aksamalar.

