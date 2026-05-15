Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: 7 gözaltı
Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 08:02, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 08:03
