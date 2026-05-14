Yıldırımın düştüğü minare yıkıldı, camide temizlik yapan imam yaralandı

Eskişehir'de yıldırım düştüğü cami minaresi yıkılırken, temizlik yapan imam yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2026 19:58, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2026 19:57
Olay, Odunpazarı ilçesi kırsal Yassıhöyük Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede etkili olan yağmur yağışı sonrası, 158. Sokakta bulunan Yassıhöyük Camii'ne yıldırım düştü. Düşen yıldırımdan dolayı mahallenin merkezinde bulunan caminin minaresi yıkıldı. Minarenin tuğlaları sokağa ve caminin üzerine yıkıldı. Minareden düşen tuğlalar, caminin çatısını delerek içeri girdi. Yıkımın şiddetiyle minarenin kapısı 50 metre öteye uçtu.

İmam yaralandı

Yıkımın yaşandığı esnada cami içerisinde temizlik yapan imam Ramazan Ş. cam kırıklarından ve tuğla parçalarından yaralandı. Cami imamı Ramazan Ş. hastaneye kaldırıldı. Olayın ikindi namazından önce olması ve yıkılan minarenin parçalarının boş bir sokağı düşmesi, facianın ucuz atlatılmasına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Şeritle kapatılan sokakta bulunan cami girişine "Çökme riski var, uzak durun" yazıları asıldı. Jandarma ve AFAD bölgede çalışma başlattı.

Mahalle muhtarı Ramazan Algan, "Saat 16.00 suları burada oturuyorduk. Yüksek sesle bir gürültü geldi. Çıktık hepimiz trafonu patladığını düşündük ama ondan sonra baktık minaremiz yıkılmış. Yıldırım önce cami minaresine geldi, yukarısına düşmüş sonra minare patladı. Parçaları da buraya kadar geldi. Minare caminin üzerine devrildi gördüğünüz gibi. Biz içerideydik işte muhtarlıkta oturuyorduk şimşek çakınca komple yaktı her yeri. Şu anda komple elektrik tesisatı ve kamera sisteminde zarar var"dedi.

Mahalle sakinlerinden Cengiz Algan ise, "Kahvede oturuyorduk, yağışlardan dolayı tarlaya gitmedik. Elektrik tellerini sallandığını gördük, ondan sonra bir gürleme duyduk. Dışarı çıktık minarenin yıkıldığını gördük. Patlama etkisiyle minarenin kapısı yaklaşık 50 metre fırlayarak köy meydanına kadar geldi. Çevredeki arabalar da zarar gördü. Cami hocası içerdeymiş temizlik yapıyormuş o sırada o da yaralanmış. Önümüzdeki pazar yağmur duamız vardı. Ekipler geldi sağ olsun bakıyorlar" dedi.

