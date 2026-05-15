AK Parti'li vekilin eşine fakirlik belgesi skandalı: Soruşturma açıldı

Sosyal medyada yer alan iddialara ve belgelere göre, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy'un eşi Serap Altınsoy, bizzat açtığı bir tapu davasında dosya harcını ödemekten kaçınmak amacıyla bağlı bulunduğu mahallenin muhtarından fakirlik ilmühaberi alarak mahkemeye sundu. Şikayet üzerine harekete geçen yetkililer, sahte beyanla ya da siyasi nüfuz kullanılarak alındığı ileri sürülen belge için soruşturma başlattı.

Hüseyin Altınsoy aynı zamanda muhasebeci ve Plan Bütçe Komisyonu üyesi

Hüseyin Altınsoy'un sadece milletvekili olmadığı dikkat çekiyor. Altınsoy, kendi sosyal medya profilinde AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olduğunu belirtiyor. Mesleği muhasebecilik olan Altınsoy'un, devlet maliyesini doğrudan ilgilendiren bu komisyonda görev yapıyor olması, iddialar nedeniyle ayrıca sorgulanıyor.

Ahmet Hakan: İddia ile yüzleşmeli, AK Parti harekete geçmeli

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, köşesinde Altınsoy'un bu iddia ile doğrudan yüzleşmesi gerektiğini vurgulayarak iddianın doğru olmadığını kanıtlaması çağrısında bulundu. Hakan, kanıtlayamaması halinde ise AK Parti yönetiminin söz konusu milletvekili hakkında işlem yapması gerektiğini ifade etti.

Altınsoy ya da AK Parti Genel Merkezi'nden konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Hüseyin Altınsoy'un sosyal medya paylaşımları kilitli

AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy'ın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar kilitli olduğu için sadece kendisini takip edenler görebiliyor