Başkent trafiği nefes alacak: Etimesgut Havalimanı şehir merkezine bağlanıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Etimesgut Havalimanı ve bağlantı yollarındaki çalışmalarda sona gelindiğini müjdeledi. Yüzde 90 fiziki gerçekleşmeye ulaşan projeyle pist uzunluğu 3 bin metreye çıkarılırken, inşa edilen Ay Yıldız Köprüsü ve 12,5 kilometrelik yeni yol hattı sayesinde havalimanı, şehir merkezi ve Ay Yıldız Yerleşkesi ile doğrudan bağlanacak. Bu dev yatırım, hem hava trafiğini hem de bölgedeki araç yoğunluğunu önemli ölçüde rahatlatacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2026 17:22, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2026 17:23
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uraloğlu, yenileme ve yapım çalışmaları devam eden Etimesgut Havalimanı ve bağlantı yollarında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Uraloğlu, havalimanındaki çalışmalarda yüzde 90'ın üzerinde fiziki gerçekleşmeye ulaştıkları bilgisini vererek, "Etimesgut Havalimanı'nda pist, apron, taksi yolu ve Devlet Konukevi başta olmak üzere birçok noktada çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Mevcut 2 bin 450 metre uzunluğundaki pisti 3 bin metreye uzatıyoruz. Pist genişliğini ise 42 metreden 60 metreye çıkarıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Taksi yollarını yenilediklerini, yeni paralel ve bağlantı taksi yolları yaptıklarını aktaran Uraloğlu, mevcut taksi yollarındaki kazı ve dolgu imalatlarının tamamlandığını, paralel taksi yolunun dolgu imalatlarında da sona yaklaştıklarını bildirdi.

160 bin metrekarelik yeni apron inşa ediliyor

Apron kapasitesinin de artırıldığına işaret eden Uraloğlu, "Toplamda 160 bin metrekarelik yeni apron imalatı çalışmalarımızda kaliteli beton ve aydınlatma direkleri imalatları tamamlanma aşamasına geldi. Pist, apron ve taksi yollarının tamamlanmasıyla toplamda 600 bin metrekarelik kaplamalı imalat yapılacak." bilgisini verdi.

Uraloğlu, Etimesgut Havalimanı'nda yapımı devam eden 4 bin 800 metrekarelik Devlet Konukevi'nin ince imalat çalışmalarında sona geldiklerini belirterek, açık otopark alanlarının altyapı çalışmalarını da sürdürdüklerini kaydetti.

Havalimanı çevresindeki ulaşım altyapısının da güçlendirildiğini vurgulayan Uraloğlu, çevre güvenlik yolu, çevre güvenlik duvarı ve altyapı deplase çalışmalarının eş zamanlı devam ettiğini anlattı.

Teknolojik bir köprü de olacak

Uraloğlu, Etimesgut Havalimanı Bağlantı Yolu kapsamında da çalışmalara Karayolları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda devam ettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Toplam 12,5 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolun 6,5 kilometrelik kesimini bölünmüş yol, 6 kilometresini ise tek yol standardında projelendirdik. Projenin bölünmüş yol kesiminde kalan 3 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu Etimesgut Havalimanı'ndan Ayyıldız yerleşkesine ve şehir merkezine ulaşımı kolaylaştıracak. Ayrıca iş kapsamında teknolojik bir köprü de hayata geçirdik. Ay Yıldız Köprüsü'nü 140 metre uzunluğunda, ekstradoz eğik askılı olarak inşa ediyoruz. Projede ayrıca 40 metrelik Ankara Bulvarı Alt Geçidi'nde de çalışmalara devam ediyoruz."

Etimesgut Havalimanı ile çevresindeki çalışmaların 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesi tamamlanması ve dünya liderlerinin burada karşılanması bekleniyor.

