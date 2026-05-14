Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2026 09:31, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2026 09:40
Eskişehir'de sabah saatlerinde Tepebaşı Belediyesi ve çalışanların evlerine yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü'ne (KOM) bağlı ekipler arama çalışmaları başlattı. Belediye binasındaki Sosyal İşler Müdürlüğünde şu anda polis ekiplerinin inceleme yaptığı öğrenirken, 20'ye yakın kişinin ise gözaltında olduğunu belirtiliyor.