Kurban Bayramı öncesi bilet fiyatlarına zam
Kurban Bayramı öncesi bilet fiyatlarına zam
Kamu Çalışanlarına Özel %3.84 Faizli Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3.84 Faizli Kredi!
Sponsorlu İçerik
47 ilde DEAŞ operasyonu: 324 şüpheli yakalandı
47 ilde DEAŞ operasyonu: 324 şüpheli yakalandı
Dünyanın en iyi Türk yemekleri belli oldu
Dünyanın en iyi Türk yemekleri belli oldu
Şehit yakınlarıyla ilgili yeni düzenleme: İki asgari ücret bağlanacak
Şehit yakınlarıyla ilgili yeni düzenleme: İki asgari ücret bağlanacak
Benzin fiyatlarına zam geliyor
Benzin fiyatlarına zam geliyor
Antalya Büyükşehir Belediyesine yeni operasyon: 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesine yeni operasyon: 25 kişi gözaltına alındı
Özkan Yalım: Özgür Özel Whatsapp'tan para istedi
Özkan Yalım: Özgür Özel Whatsapp'tan para istedi
ERG raporu: Okullarda rehberlik öğretmeni sayısı artırılmalı
ERG raporu: Okullarda rehberlik öğretmeni sayısı artırılmalı
22 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 61 gözaltı
22 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 61 gözaltı
Baklava kutusunda rüşvet: 'Video ve foto karesinden dolayı tutukluyum'
Baklava kutusunda rüşvet: 'Video ve foto karesinden dolayı tutukluyum'
Samsun'da sağanak dereleri taşırdı. Araçlar selde sürüklendi, evleri su bastı
Samsun'da sağanak dereleri taşırdı. Araçlar selde sürüklendi, evleri su bastı
Bakan Tekin duyurdu: Çocuklara özel dijital esenlik sistemi kuruluyor
Bakan Tekin duyurdu: Çocuklara özel dijital esenlik sistemi kuruluyor
Üç kurum davacı oldu: Bolu Belediyesi soruşturmasında iddianame hazır
Üç kurum davacı oldu: Bolu Belediyesi soruşturmasında iddianame hazır
RTÜK ve KVKK'dan ortak adım: 'Reality Show' programları için mahremiyet rehberi!
RTÜK ve KVKK'dan ortak adım: 'Reality Show' programları için mahremiyet rehberi!
TBMM'de gündem değişti: Vergi Kanun Teklifi birinci sıraya alındı
TBMM'de gündem değişti: Vergi Kanun Teklifi birinci sıraya alındı
6 bin 800 'koruma kararı' tek tek gözden geçirilecek
6 bin 800 'koruma kararı' tek tek gözden geçirilecek
Yakıt fiyatları araç tercihini değiştirdi
Yakıt fiyatları araç tercihini değiştirdi
Bakan Memişoğlu: Hemşireler artık teknoloji de üretiyor
Bakan Memişoğlu: Hemşireler artık teknoloji de üretiyor
İkinci el araç piyasası hareketlendi: Araç alırken yetki belgesine dikkat!
İkinci el araç piyasası hareketlendi: Araç alırken yetki belgesine dikkat!
UYAP AI hayata geçiyor: 30 milyon karar saniyeler içinde analiz edilecek
UYAP AI hayata geçiyor: 30 milyon karar saniyeler içinde analiz edilecek
Bakan Tekin'den velilere tavsiye: Neden meslek lisesini seçmelisiniz?
Bakan Tekin'den velilere tavsiye: Neden meslek lisesini seçmelisiniz?
Burcu Köksal Ak Partiye katıldı: Afyonkarahisar'da çoğunluk AK Parti'ye Geçti
Burcu Köksal Ak Partiye katıldı: Afyonkarahisar'da çoğunluk AK Parti'ye Geçti
Erdoğan açıkladı: Çiftçiye 7 yıl vadeli, 10 milyon dolara kadar kredi
Erdoğan açıkladı: Çiftçiye 7 yıl vadeli, 10 milyon dolara kadar kredi
TÜİK 'aile raporunu' açıkladı: Yalnız yaşayanların oranı yüzde 20'yi aştı
TÜİK 'aile raporunu' açıkladı: Yalnız yaşayanların oranı yüzde 20'yi aştı
Emeklilerin ikramiyelerini alacakları tarih belli oldu
Emeklilerin ikramiyelerini alacakları tarih belli oldu
Bakan Şimşek: Biz 'izaha davet' müessesini kullanıyoruz
Bakan Şimşek: Biz 'izaha davet' müessesini kullanıyoruz
Jandarma ekipleri Bolu Belediyesi'nde arama yapıyor!
Jandarma ekipleri Bolu Belediyesi'nde arama yapıyor!
Kira sözleşmelerindeki kefilliklerin yüzde 95'i geçersiz!
Kira sözleşmelerindeki kefilliklerin yüzde 95'i geçersiz!
Yasa dışı bahis şebekelerine yapay zeka destekli operasyon: 108 gözaltı
Yasa dışı bahis şebekelerine yapay zeka destekli operasyon: 108 gözaltı
Ana sayfaHaberler EkonomiAna sayfaHaberler Yaşam

Kurban Bayramı öncesi bilet fiyatlarına zam

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla artan seyahat talebi, otobüs bilet fiyatlarını da hareketlendirdi... Türkiye Otobüsçüler Federasyonu artan maliyetlere dikkat çekerek %20 zam sinyali verirken, bazı firmalar zamlı tarifeleri uygulamaya başladı bile

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mayıs 2026 11:30, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2026 11:34
Yazdır
Kurban Bayramı öncesi bilet fiyatlarına zam

Kurban Bayramına sayılı günler kala otobüs firmaları bilet fiyatlarında zam yapmaya hazırlanıyor...

Kurban Bayramı'na az bir süre kala Türkiye'de de hazırlıklar başladı.

Kurban pazarlarında hareketlilik sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 9 günlük tatil ise turizmciyi sevindirdi.

Bayramı değerlendirmek için memleketine ya da tatil beldelerine gitmeye hazırlananlar, otobüs biletlerine yöneldi.

Ancak ABD-İran arasındaki savaş ve ateşkes belirsizliği sonrası artan akaryakıt fiyatları, biletlere zam olarak yansıyabilir.

BAYRAM YOĞUNLUĞU OTOGARLARA YANSIDI

Otobüs firması çalışanları, artan ilgiyi, "Bu bayramda tatil uzun olduğu için biraz yoğun talep." sözleriyle değerlendirdi.

OTOBÜS FİRMALARI YENİ TARİFEYE GEÇİYOR

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu yetkilileri, yeni fiyat tarifelerinin kademeli olarak devreye alındığını belirtirken özellikle bayram haftasında, ücretlerde ciddi değişiklikler yaşanabileceğini ifade etti.

Bazı firmalar zamlı tarifeleri uygulamaya başladı.

MESAFEYE GÖRE ARTIŞ DEĞİŞİYOR

Özellikle uzun mesafeli seferlerde fiyat artışları dikkat çekiyor.

Ankara'dan Gaziantep'e otobüs bileti almak isteyen yolcular, yeni tarife kapsamında 1600 TL ödüyor.

Bir şirket yetkilisi, "Yansıttık yani 5-6 gün oldu." ifadeleriyle zam uygulamasının başladığını duyurdu.

ERKEN BİLET UYARISI

Sektör temsilcileri, hem fiyat artışlarından etkilenmemek hem de yer bulma sorunu yaşamamak için vatandaşlara erken bilet almaları yönünde çağrıda bulunuyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber