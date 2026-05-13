MİT'tenim dedi, sahte koruma konvoyuyla dolaştı, 40 milyon lira dolandırdı

MİT görevlisi kılıfıyla Kapalıçarşı kuyumcularını haraca bağlayan ve milyonluk vurgun yapan Ö.B'nin, lüks araçlı ve çakarlı konforuna jandarma son noktayı koydu.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 13 Mayıs 2026 09:25, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2026 10:46
MİT görevlisi kılıfıyla Kapalıçarşı kuyumcularını haraca bağlayan Ö.B şebekesinin oyununa jandarma nokta koydu.

B.'nin mağdurlarından kuyumcu İlyas İç, iş ortağından ayrılmak için 15 kg altına anlaştı, ancak alamadı. İç, devlet büyüğü olduğunu söylenen Ömer Binici ile iletişime geçti.

B., çözüm için 6 kg altın ve 'Savcılara vereceğim' diyerek 120 bin dolar aldı.

B., daha sonra İç'ten film projesine bağış adı altında 4 milyon lira istedi. 3. kişiler aracılığı ile B'ye euro, dolar ve Türk Lirası cinsinden o dönem toplam 4 milyon lira verdi.

B'nin 3. kez arayarak para istemesi üzerine dolandırıldığını anlayan İç, "40 milyon lira zararım var" diyerek şikayetçi oldu.

B. ve ekibi bir restoranda para teslimatı sırasında yakalandı.

Şebekenin güven vermek için çakar ve siren sistemi bulunan lüks araçlar ve sahte koruma konvoyuyla hareket ederek devlet adamı imajını pekiştirildiği belirlendi. Savcılık 10 şüphelinin hapsini istedi.

