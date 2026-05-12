18 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün ezdiği işçi hayatını kaybetti

Sarıyer'de ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü Emre U. (18) yönetimindeki kamyonet yol kenarında çalışan inşaat işçisi Arslan Orazmammedov'a (48) çarptı. Kamyonetin altında kalarak ezilen işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı; kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan Emre U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Mayıs 2026 19:08, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2026 19:09
Kaza, saat 13.50 sıralarında Maden Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Emre U. yönetimindeki 59 AJC 567 plakalı kamyonet, seyir halindeyken yol kenarında dükkan inşaatında çalışan Türkmenistan uyruklu Arslan Orazmammedov'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında kalarak ezilen Orazmammedov ağır yaralandı.

SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Arslan Orazmammedov'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan çalışmalar ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Orazmammedov'un cenazesi ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Kazaya karışan sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenilirken, Emre U. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emre U.'nun 'Açıktan hırsızlık' suçundan poliste 2 kaydı olduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin seyir halindeyken yol kenarında çalışan işçiye çarptığı anlar görülüyor.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan sürücü Emre U. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

