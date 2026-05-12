İletişim Başkanlığı COP31 kapsamındaki Çevre ve İklim Medya Turları'nın ikincisini düzenledi

UYAP AI hayata geçiyor: 30 milyon karar saniyeler içinde analiz edilecek
UYAP AI hayata geçiyor: 30 milyon karar saniyeler içinde analiz edilecek
Kurban Bayramı idari izin genelgesi yayımlandı
Kurban Bayramı idari izin genelgesi yayımlandı
Bakan Tekin'den velilere tavsiye: Neden meslek lisesini seçmelisiniz?
Bakan Tekin'den velilere tavsiye: Neden meslek lisesini seçmelisiniz?
Burcu Köksal Ak Partiye katıldı: Afyonkarahisar'da çoğunluk AK Parti'ye Geçti
Burcu Köksal Ak Partiye katıldı: Afyonkarahisar'da çoğunluk AK Parti'ye Geçti
Erdoğan açıkladı: Çiftçiye 7 yıl vadeli, 10 milyon dolara kadar kredi
Erdoğan açıkladı: Çiftçiye 7 yıl vadeli, 10 milyon dolara kadar kredi
TÜİK 'aile raporunu' açıkladı: Yalnız yaşayanların oranı yüzde 20'yi aştı
TÜİK 'aile raporunu' açıkladı: Yalnız yaşayanların oranı yüzde 20'yi aştı
Emeklilerin ikramiyelerini alacakları tarih belli oldu
Emeklilerin ikramiyelerini alacakları tarih belli oldu
Canlı yayımlanan reality showlarda yeni dönem
Canlı yayımlanan reality showlarda yeni dönem
Bakan Şimşek: Biz 'izaha davet' müessesini kullanıyoruz
Bakan Şimşek: Biz 'izaha davet' müessesini kullanıyoruz
Jandarma ekipleri Bolu Belediyesi'nde arama yapıyor!
Jandarma ekipleri Bolu Belediyesi'nde arama yapıyor!
Kira sözleşmelerindeki kefilliklerin yüzde 95'i geçersiz!
Kira sözleşmelerindeki kefilliklerin yüzde 95'i geçersiz!
2014 yılı ALS sınavı usulsüzlüğü. 7 gözaltı kararı
2014 yılı ALS sınavı usulsüzlüğü. 7 gözaltı kararı
Yasa dışı bahis şebekelerine yapay zeka destekli operasyon: 108 gözaltı
Yasa dışı bahis şebekelerine yapay zeka destekli operasyon: 108 gözaltı
Türkiye'nin en borçsuz şehri belli oldu
Türkiye'nin en borçsuz şehri belli oldu
Mini seçim, büyük yarış! 10 bin 713 kişi yeniden oy atacak
Mini seçim, büyük yarış! 10 bin 713 kişi yeniden oy atacak
Motorine zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Motorine zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Burcu Köksal: AK Parti'ye katılıyorum
Burcu Köksal: AK Parti'ye katılıyorum
CTE Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sonuçları açıklandı
CTE Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sonuçları açıklandı
TBMM Genel Sekreter Kırbıyık istifa etti iddiası
TBMM Genel Sekreter Kırbıyık istifa etti iddiası
Türkiye yağmura doydu: Son 66 yılın en yüksek yağış rekoru kırıldı
Türkiye yağmura doydu: Son 66 yılın en yüksek yağış rekoru kırıldı
'Sahte rapor' operasyonu: 1'i doktor 4 kamu görevlisi tutuklandı
'Sahte rapor' operasyonu: 1'i doktor 4 kamu görevlisi tutuklandı
Borsada rekorlar günü: BIST 100 zirveyi 15.133 puana taşıdı
Borsada rekorlar günü: BIST 100 zirveyi 15.133 puana taşıdı
İlçe tarımda 1 Milyar TL'lik yolsuzluk iddiası: Firari müdür aranıyor
İlçe tarımda 1 Milyar TL'lik yolsuzluk iddiası: Firari müdür aranıyor
Ağır cezalar caydırıcı oldu: Kural ihlallerinde sert düşüş!
Ağır cezalar caydırıcı oldu: Kural ihlallerinde sert düşüş!
TÜİK'te görev değişimi: Yeni başkan Arabacı görevini devraldı
TÜİK'te görev değişimi: Yeni başkan Arabacı görevini devraldı
MEB'den müfredatta kavram değişimi: Haçlı Seferi değil Haçlı Saldırısı!
MEB'den müfredatta kavram değişimi: Haçlı Seferi değil Haçlı Saldırısı!
Danıştay Başkanından 'Yeni Anayasa' çağrısı: Toplumu kucaklayan bir huzur belgesi şart
Danıştay Başkanından 'Yeni Anayasa' çağrısı: Toplumu kucaklayan bir huzur belgesi şart
Erdoğan: Cumhur ile Cumhuriyet arasına çekilen dikenli telleri söküp attık
Erdoğan: Cumhur ile Cumhuriyet arasına çekilen dikenli telleri söküp attık
2026-HMGS/1: Sınav Sonuçları Açıklandı
2026-HMGS/1: Sınav Sonuçları Açıklandı
CHP, Burcu Köksal'ı disipline sevk etti
CHP, Burcu Köksal'ı disipline sevk etti
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İletişim Başkanlığı COP31 kapsamındaki Çevre ve İklim Medya Turları'nın ikincisini düzenledi

İletişim Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte 9-11 Mayıs 2026 tarihleri arasında kapsamlı bir çevre ve iklim medya turu düzenledi. İlki 27-29 Mart 2026 tarihlerinde İstanbul ve Kocaeli'nde düzenlenen medya turunun ikinci ayağı, Hatay ve İstanbul oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Mayıs 2026 14:46, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2026 14:47
Yazdır
İletişim Başkanlığı COP31 kapsamındaki Çevre ve İklim Medya Turları'nın ikincisini düzenledi

Türkiye'nin kasım ayında ev sahipliği yapacağı COP31 Zirvesi öncesinde uluslararası medyada farkındalığın artırılmasını hedefleyen "Road to COP31: Sustainable Future International Media Program" başlıklı organizasyona; İngiltere, Macaristan, İspanya, Güney Kore, İtalya, Sırbistan, Fas, Japonya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Azerbaycan ve KKTC olmak üzere 12 ülkeden davet edilen 18 yabancı basın mensubu katılım sağladı.

Program ile Türkiye'nin çevre ve iklim politikaları, sürdürülebilir kalkınma vizyonu ve bu alanda geliştirilen yerli teknolojiler uluslararası basın mensuplarına aktarıldı.

Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede attığı adımlar, çevre yönetimi alanındaki yenilikçi uygulamaları ve bilimsel araştırma altyapısı dünya kamuoyuna tanıtıldı.

Türkiye'nin COP31 vizyonu uluslararası basın mensuplarıyla paylaşıldı

Medya turu çerçevesinde katılımcılar ilk olarak Hatay'da düzenlenen "Türkiye'nin COP31 Yolculuğu: Dirençli Şehirler Programı" kapsamında bir saha ziyareti gerçekleştirdi. Sonrasında ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum ile görüştü.

Bu görüşmede asrın inşasının en anlamlı örneklerinden biri olan Hatay'da yürütülen çalışmaları, şehircilik politikaları ve Türkiye'nin COP31 vizyonu uluslararası basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Programın son gününde dünyanın en derin ikinci üretim tesisi olan İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama Merkezi ziyaret edildi. Katılımcılar, tarımda sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm konularında bilgilendirildi. Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla düzenlenen Yeşil Kampüs Festivali kapsamında çevre tırı ziyaret edildi.

"Çevre ve İklim Medya Turları" kapsamında COP31 Zirvesi'ne kadar dört basın turu daha gerçekleştirilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber