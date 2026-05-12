'İsrail yayılmacılığı bölgemizde birinci derece istikrar ve güvenlik sorunu olmaya devam ediyor'

Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

İsrail yayılmacılığı bölgemizde birinci derece istikrar, güvenlik sorunu olmaya devam ediyor.

Karşı karşıya olduğumuz Körfez'deki sorun Gazze konusunu hiçbir şekilde unutturmamalı.

Her iki taraf da savaşın durmasını, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyor. Boğazın bir silah olarak kullanılmaması fevkalade önemli. Geçiş emniyetinin sağlanması bir daha bu duruma dönülmemesi için çabaları destekliyoruz.

Bir an önce anlaşmaya varılmalı ve Hürmüz Boğazı açılmalı.