İki çocuğu yaralayan pitbull sahibinin tahliye edilmesine tepki!

Kira sözleşmelerindeki kefilliklerin yüzde 95'i geçersiz!
Kira sözleşmelerindeki kefilliklerin yüzde 95'i geçersiz!
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL
Sponsorlu İçerik
2014 yılı ALS sınavı usulsüzlüğü. 7 gözaltı kararı
2014 yılı ALS sınavı usulsüzlüğü. 7 gözaltı kararı
Yasa dışı bahis şebekelerine yapay zeka destekli operasyon: 108 gözaltı
Yasa dışı bahis şebekelerine yapay zeka destekli operasyon: 108 gözaltı
Türkiye'nin en borçsuz şehri belli oldu
Türkiye'nin en borçsuz şehri belli oldu
Mini seçim, büyük yarış! 10 bin 713 kişi yeniden oy atacak
Mini seçim, büyük yarış! 10 bin 713 kişi yeniden oy atacak
Motorine zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Motorine zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Burcu Köksal: AK Parti'ye katılıyorum
Burcu Köksal: AK Parti'ye katılıyorum
İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri başladı
İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri başladı
CTE Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sonuçları açıklandı
CTE Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sonuçları açıklandı
TBMM Genel Sekreter Kırbıyık istifa etti iddiası
TBMM Genel Sekreter Kırbıyık istifa etti iddiası
Türkiye yağmura doydu: Son 66 yılın en yüksek yağış rekoru kırıldı
Türkiye yağmura doydu: Son 66 yılın en yüksek yağış rekoru kırıldı
'Sahte rapor' operasyonu: 1'i doktor 4 kamu görevlisi tutuklandı
'Sahte rapor' operasyonu: 1'i doktor 4 kamu görevlisi tutuklandı
Borsada rekorlar günü: BIST 100 zirveyi 15.133 puana taşıdı
Borsada rekorlar günü: BIST 100 zirveyi 15.133 puana taşıdı
İlçe tarımda 1 Milyar TL'lik yolsuzluk iddiası: Firari müdür aranıyor
İlçe tarımda 1 Milyar TL'lik yolsuzluk iddiası: Firari müdür aranıyor
Ağır cezalar caydırıcı oldu: Kural ihlallerinde sert düşüş!
Ağır cezalar caydırıcı oldu: Kural ihlallerinde sert düşüş!
TÜİK'te görev değişimi: Yeni başkan Arabacı görevini devraldı
TÜİK'te görev değişimi: Yeni başkan Arabacı görevini devraldı
MEB'den müfredatta kavram değişimi: Haçlı Seferi değil Haçlı Saldırısı!
MEB'den müfredatta kavram değişimi: Haçlı Seferi değil Haçlı Saldırısı!
Danıştay Başkanından 'Yeni Anayasa' çağrısı: Toplumu kucaklayan bir huzur belgesi şart
Danıştay Başkanından 'Yeni Anayasa' çağrısı: Toplumu kucaklayan bir huzur belgesi şart
Erdoğan: Cumhur ile Cumhuriyet arasına çekilen dikenli telleri söküp attık
Erdoğan: Cumhur ile Cumhuriyet arasına çekilen dikenli telleri söküp attık
2026-HMGS/1: Sınav Sonuçları Açıklandı
2026-HMGS/1: Sınav Sonuçları Açıklandı
CHP, Burcu Köksal'ı disipline sevk etti
CHP, Burcu Köksal'ı disipline sevk etti
İzmir'de belediye şirketi İzdoğa'ya operasyon: 5 gözaltı
İzmir'de belediye şirketi İzdoğa'ya operasyon: 5 gözaltı
Türkiye'de 2025'in en yaygın isimleri belli oldu
Türkiye'de 2025'in en yaygın isimleri belli oldu
Ayda 200 bin liraya yakın kazanıyorlardı. Kuryeler yeni sisteme isyan ediyor
Ayda 200 bin liraya yakın kazanıyorlardı. Kuryeler yeni sisteme isyan ediyor
Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'ten ek ifade
Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'ten ek ifade
Bakan Göktaş: Bakım alanında iş birliğine büyük önem veriyoruz
Bakan Göktaş: Bakım alanında iş birliğine büyük önem veriyoruz
Kurban Bayramı Öncesi En Ucuz Sıfır Otomobiller Belli Oldu
Kurban Bayramı Öncesi En Ucuz Sıfır Otomobiller Belli Oldu
Danıştay'da 8 üyenin emekli olması sonrasında gözler HSK'da
Danıştay'da 8 üyenin emekli olması sonrasında gözler HSK'da
SGK'ya borç taksiti 72 aya çıkarılacak
SGK'ya borç taksiti 72 aya çıkarılacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İki çocuğu yaralayan pitbull sahibinin tahliye edilmesine tepki!

Ankara'da 1,5 yaşındaki Efe ile 5 yaşındaki ablası Doğa Öztürk'e saldırıp yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Mayıs 2026 10:05, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2026 10:32
Yazdır
İki çocuğu yaralayan pitbull sahibinin tahliye edilmesine tepki!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, 30 Kasım 2025'te iki kardeşi yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi kadının, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Pazar alışverişi sonrası apartmana giren Belkız Öztürk ve çocuklarına, karşı komşu Tuğçe Ö.E.'nin evde beslediği pitbull cinsi köpek saldırmıştı.

Köpek önce Doğa'yı, ardından 1,5 yaşındaki Efe'yi ısırmıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan ve yüzünde derin ısırıklar oluşan Efe ile ablası, Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi edilmişti. Olayın ardından hayvanın sahibi Tuğçe Ö.E. gözaltına alınıp tutuklanırken, köpek belediye ekiplerince barınağa götürülmüştü.

"GENELLİKLE AĞIZLIKLI OLUYORDU"

Olayla ilgili iddianame hazırlanarak köpeğin sahibi komşu Tuğçe Ö.E. hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ankara Batı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın duruşmasına tutuklu sanık Tuğçe Ö.E. ile çocukların baba ve annesi Adem Öztürk ile Belkıs Öztürk ve taraf avukatları katıldı.

Belkıs Öztürk, olay günü pazar alışverişinden döndüklerini, eşi Adem Öztürk'ün kendisini ve çocukları eve bıraktığını söyledi.

Dairelerinin bulunduğu kata çıktıklarında sanığın annesini, dış kapı hafif aralık halde çömelmiş şekilde ayakkabılarını bağlarken gördüğünü anlatan Öztürk, sanığın annesine, "Köpeği mi çıkaracaksınız? Kapıyı kapatın." dediğini ancak cevap alamadığını ifade etti.

Öztürk, "Birden köpek dışarı çıktı, çocuklara saldırdı. Kapıyı normal zamanlarda açtığımda, çöpü bıraktığım zamanlarda da köpek evin içerisinden hareketleri algılayıp havlıyordu. Birkaç defa apartman koridorunda çöpü koyarken karşılaştığımızda köpek aniden üstüme doğru saldırıyordu. Çöpü bırakıp kapıyı kapatıyordum hemen. Genellikle ağızlıklı oluyordu." dedi.

Sanık Tuğçe Ö.E. ise olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek aileden özür diledi. Köpeğini 8 yıl boyunca ağızlıksız ve tasmasız gezdirmediğini, daha önce hiçbir canlıya saldırmadığını ve agresif davranış sergilemediğini savunan sanık, olayın öngörülemez olduğunu ileri sürdü. Tuğçe Ö.E. olay sonrası psikolojik olarak kötü durumda olduğunu da söyledi.

"ÇOCUĞUMU MAHVETTİLER"

Sanık avukatı da olayın öngörülemez olduğunu savunarak, müvekkilinin tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliyesini talep etti.

Tanık olarak dinlenen A.K. ise tarafları komşuları olmaları nedeniyle tanıdığını belirterek, olay günü evde bulunduğu sırada bağırma sesleri duyduğunu söyledi.

Kapıyı açtığında Belkıs Öztürk'ün iki çocuğuyla birlikte panikle eve girmeye çalıştığını gördüğünü anlatan A.K., köpeğin saldırgan şekilde hareket ettiğini, sanığın annesinin de köpeği durdurmaya çalıştığını ifade etti.

Köpeğin o sırada ağızlıksız ve tasmasız olduğunu söyleyen A.K., "O anda Belkıs Hanım'ın kapıyı açabilmesiyle içeri girdiler. 'Şükür kurtuldular.' diye düşünerek kapıyı kapattım ancak 40-45 saniye sonra tekrar Belkıs Hanım'ın 'Çocuğumu mahvettiler.' diye çığlıklarını duydum. Tekrar kapıyı açtığımda çocuk kucağındaydı ve ağzı yüzü kan içerisindeydi." dedi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın annesi Ayşe Ö. hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunun sonucunun beklenmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca tutuklu sanık Tuğçe Ö. E.'nin isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, dosyanın geldiği aşama ile tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Duruşma, 7 Temmuz'a ertelendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber