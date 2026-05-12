Yargı heyetinden Vali Yakup Canbolat'a ziyaret
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve YSK, HSK üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı temsilcilerinden oluşan heyet, Ankara Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret ederek yeni görevi için başarı dileklerini iletti.
Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin Menteş, Yargıtay Üyesi Mahmut Akgün, Yargıtay Üyesi Ahmet Akça, YSK Üyesi Mehmet Arı, Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Mustafa Akış, HSK Müfettişi Muhammed Farıs Aksu, Hukukçu, Yazar ve Türkiye Maarif Vakfı Denetim Kurulu Üyesi Samir Altunkaynak; Ankara Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.
Valilik makamında gerçekleşen görüşmede heyet üyeleri, Vali Canbolat'a hayırlı olsun dileklerini sunarak yeni görev döneminde başarılar diledi.
Vali Yakup Canbolat, konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.