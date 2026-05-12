Park halindeki çekiciye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kırıkkale'de bir otomobilin park halindeki çekiciye çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2026 08:09, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2026 08:34
Kırıkkale'de sürücüsü öğrenilmeyen bir otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Başpınar Kavşağı'nda yol kenarında park halinde bulunan çekiciye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilden fırlayan Eda T, trafik levhasına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Eda T. ve O.A. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Eda T, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.