Bakan Işıkhan: Dönüşümü izleyen değil, yöneten olacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının faaliyet ve çalışma alanları için oluşturulan Bilim Kurulu 5. toplantısını yaptı.

Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda Bakan Işıkhan'ın başkanlığındaki toplantıya Bilim Kurulu üyeleri katıldı.

Bakan Işıkhan, toplantının açılışındaki konuşmasında, Bilim Kurulunun Bakanlığın çalışma hayatına ilişkin politikalarının bilimsel bir perspektifle değerlendirilmesine, güncel gelişmelerin çok boyutlu ele alınmasına ve kanıta dayalı politika üretim kapasitesinin güçlendirilmesine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Toplantının hem mevcut çalışmalarına yön vereceğine hem de gelecek döneme ilişkin yeni politika alanlarını şekillendireceğine inandığını vurgulayan Işıkhan, toplantının ilk bölümünde, Çalışma Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye iş birliğinde hazırlanan "İşgücü Piyasası ve Kadın İstihdamı Ekseninde Aile Dostu Politikalar" başlıklı raporun sunumunun gerçekleştirileceğini bildirdi.

Raporu değerlendiren Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu çalışmayı, yalnızca akademik bir araştırma değil, aynı zamanda politika geliştirme süreçlerimize de katkı sunacak önemli bir yol haritası olarak değerlendiriyoruz. Rapora ilişkin değerlendirmelerinizin ardından ise dijital dönüşüm, yapay zeka teknolojileri ve bunların işgücü piyasaları üzerindeki etkilerini değerlendirme fırsatı bulacağız. Özellikle beceri dönüşümü, mesleklerin geleceği, yeni nesil çalışma modelleri ve sosyal koruma sistemlerinin bu dönüşüme nasıl uyum sağlayacağı gibi başlıkların önümüzdeki dönemin en kritik çalışma alanları arasında yer alacağına inanıyoruz."

- "Yapay zeka fırsatlar üretirken, yeni tartışma alanlarını da getiriyor"

Bakan Işıkhan, çalışma hayatının yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda teknolojik, demografik ve toplumsal dönüşümlerin etkisi altında yeniden şekillendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yapay zeka ve dijitalleşme bir taraftan verimlilik ve yeni fırsatlar üretirken, diğer taraftan beceri uyumsuzlukları, iş dönüşümü ve sosyal koruma ihtiyacı gibi yeni tartışma alanlarını da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, dönüşümü yalnızca izleyen değil, yöneten, çalışanı koruyan ve insan odaklı bir yaklaşımı merkeze alan politikalar geliştirmek zorundayız. Bilim Kurulumuzun ortaya koyacağı katkıların, Bakanlığımızın önümüzdeki dönem çalışmalarına da önemli bir perspektif kazandıracağına inanıyorum."