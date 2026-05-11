İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 16 kişi yakalandı

İstanbul'da suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda, yaralama, mekan kurşunlama ve yağma olaylarına karıştığı tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2026 11:00, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2026 11:00
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince Türkiye genelinde ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren suç örgütüne mensup şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 16 şüphelinin Eyüpsultan ve Üsküdar'da "kasten yaralama", yine Eyüpsultan'da 5 farklı adrese yönelik "işletmenin kurşunlanması", Bağcılar'da bir işletmenin "yağma amaçlı tehdit edilmesi" suçlarına karıştıkları, Ataşehir'de bir kişiye yönelik eylem hazırlığında oldukları belirlendi.

Polis ekiplerince farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca ile çalıntı motosiklet ele geçirildi.

