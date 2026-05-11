Cumhuriyet savcısını 850 bin TL dolandırdılar!

Kurban Bayramı Öncesi En Ucuz Sıfır Otomobiller Belli Oldu
Kurban Bayramı Öncesi En Ucuz Sıfır Otomobiller Belli Oldu
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL
Sponsorlu İçerik
Motorine yarın zam geliyor
Motorine yarın zam geliyor
Kamuda 'Hiyerarşik Bypass' kurumları zayıflatıyor
Kamuda 'Hiyerarşik Bypass' kurumları zayıflatıyor
Danıştay'da 8 üyenin emekli olması sonrasında gözler HSK'da
Danıştay'da 8 üyenin emekli olması sonrasında gözler HSK'da
SGK'ya borç taksiti 72 aya çıkarılacak
SGK'ya borç taksiti 72 aya çıkarılacak
Müdahaleye giden Sağlık Ekibini Bıçakla Rehin Aldılar
Müdahaleye giden Sağlık Ekibini Bıçakla Rehin Aldılar
Küçükbaş 18-30 bin TL, büyükbaş 140-400 bin TL arasında
Küçükbaş 18-30 bin TL, büyükbaş 140-400 bin TL arasında
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Kurban bayramı ikramiyeleri bu tarihte yatacak
Kurban bayramı ikramiyeleri bu tarihte yatacak
Oğlundan sonra Muhittin Böcek de etkin pişmanlık başvurusu yaptı
Oğlundan sonra Muhittin Böcek de etkin pişmanlık başvurusu yaptı
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Kayseri'de deprem
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Kayseri'de deprem
Yeni Haftada Havalar Nasıl Olacak?
Yeni Haftada Havalar Nasıl Olacak?
Vergi Paketi TBMM gündeminde: Taksitler uzuyor, muafiyetler genişliyor
Vergi Paketi TBMM gündeminde: Taksitler uzuyor, muafiyetler genişliyor
Brent petrolde büyük düşüş: ABD-İran görüşmeleri fiyatları nasıl etkiledi?
Brent petrolde büyük düşüş: ABD-İran görüşmeleri fiyatları nasıl etkiledi?
Belçika Kraliçesi'nden 428 şirketle Türkiye'ye ekonomi çıkarması
Belçika Kraliçesi'nden 428 şirketle Türkiye'ye ekonomi çıkarması
Türkiye Hava Sahasından 33 milyar liralık rekor gelir
Türkiye Hava Sahasından 33 milyar liralık rekor gelir
Kamuda engelli istihdamında rekor: Sayı 15 kat arttı
Kamuda engelli istihdamında rekor: Sayı 15 kat arttı
İki kurumdan personel alım ilanı: İşte başvuru şartları ve tarihler!
İki kurumdan personel alım ilanı: İşte başvuru şartları ve tarihler!
9 günlük bayram tatili bereketi: Otellerde doluluk şimdiden yüzde 90
9 günlük bayram tatili bereketi: Otellerde doluluk şimdiden yüzde 90
İçişleri'nden Balıkesir Belediye Başkanı Akın'a soruşturma izni
İçişleri'nden Balıkesir Belediye Başkanı Akın'a soruşturma izni
Alım gücü düştü, kiralar enflasyonu solladı: Konutta 'kilit' çözülmüyor
Alım gücü düştü, kiralar enflasyonu solladı: Konutta 'kilit' çözülmüyor
AK Parti'de Öcalan'a 'statü' kapısı kapalı: İşte masadaki 'ara formül'
AK Parti'de Öcalan'a 'statü' kapısı kapalı: İşte masadaki 'ara formül'
Galatasaray üst üste 4. kez şampiyon oldu
Galatasaray üst üste 4. kez şampiyon oldu
SGK: Doğum sonrası destek süresi artırıldı
SGK: Doğum sonrası destek süresi artırıldı
Açığa satış yasağı 26 Mayıs'a kadar uzatıldı
Açığa satış yasağı 26 Mayıs'a kadar uzatıldı
Bakan Kurum: İklim krizi artık günlük hayatın merkezinde
Bakan Kurum: İklim krizi artık günlük hayatın merkezinde
Mantar zehirlenmesi şüphesi: 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
Mantar zehirlenmesi şüphesi: 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
Bakan Tekin: Yüksek teknolojili üretimde daha ileri seviyelere ulaşacağız
Bakan Tekin: Yüksek teknolojili üretimde daha ileri seviyelere ulaşacağız
Bakan Yumaklı: Olağanüstü durumlarda bütün kurumlar birlikte hareket ediyoruz
Bakan Yumaklı: Olağanüstü durumlarda bütün kurumlar birlikte hareket ediyoruz
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Cumhuriyet savcısını 850 bin TL dolandırdılar!

İstanbul'da görev yapan Cumhuriyet Savcısı H.G. (33) dijital dolandırıcıların hedefi oldu. Savcıyı arayan dolandırıcılar, hesaplarında şüpheli hareketler olduğunu belirterek panik havası oluşturdu. Dolandırıcılar H.G.'nin hesabından 850 bin lira çekti.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 11 Mayıs 2026 07:48, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2026 07:49
Yazdır
Cumhuriyet savcısını 850 bin TL dolandırdılar!

Gözü dönmüş dolandırıcıların hedefinde bu kez İstanbul'da görev yapan Cumhuriyet Savcısı vardı. Savcı H.G (33) 24 Nisan günü saat 17.15 sıralarında adliyede mesai bitiminin ardından evine gittiği sırada yol üzerinde 212'li sabit bir hattan arandı.

Kendisini bankacı olarak tanıtan şüpheli şahıs savcının hesabından limit kullanımı olduğunu mobil uygulamaya girerek hesabını kontrol etmesini istedi. Mobil uygulamasına giren H.G. hesabından 480 bin TL paranın çekildiğini gördü.

Şüpheli şahıs savcıya paranın gönderildiği hesabı tanıyıp tanımadığını sordu. Telefonu kapatan dolandırıcı işlemin iptali için H.G.'yi yeniden arayacağını söyledi.

KREDİ ÇEKTİRDİLER

Şüpheli bu seferki aramasında ters işlem adı altında işlemin iptali için Savcı H.G.'ye 370 bin liralık kredi başvurusu yaptırdı. Dolandırıcı 370 bin lirayı da daha önce gönderildiği belirlenen hesaba savcıdan EFT yapmasını istedi.

EFT yaptıktan sonra durumdan şüphelenen savcı hesabına erişim sağlayamadı. Savcı H.G. bankayı aradı ancak toplamda 850 bin TL dolandırıldığı cevabıyla büyük şok yaşadı. Savcı H.G. şüphelilerden şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık koordinesinde polis ekipleri Musa D. (53), Ramazan T., (32) Ece D., (19) isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Musa D., tutuklanırken Ramazan T., ve Ece D., adli kontrolle serbest bırakıldı. Savcı H.G'nin parası savcılık tarafından kurtarılmasıyla zararı giderildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber