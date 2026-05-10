İstanbul'daki okullarda sağlık taraması: Binlerce çocuk mercek altında

Vergi Paketi TBMM gündeminde: Taksitler uzuyor, muafiyetler genişliyor
Vergi Paketi TBMM gündeminde: Taksitler uzuyor, muafiyetler genişliyor
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL Nakit Fırsatı
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL Nakit Fırsatı
Sponsorlu İçerik
Brent petrolde büyük düşüş: ABD-İran görüşmeleri fiyatları nasıl etkiledi?
Brent petrolde büyük düşüş: ABD-İran görüşmeleri fiyatları nasıl etkiledi?
ALES/1 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı
ALES/1 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı
Belçika Kraliçesi'nden 428 şirketle Türkiye'ye ekonomi çıkarması
Belçika Kraliçesi'nden 428 şirketle Türkiye'ye ekonomi çıkarması
Türkiye Hava Sahasından 33 milyar liralık rekor gelir
Türkiye Hava Sahasından 33 milyar liralık rekor gelir
Kamuda engelli istihdamında rekor: Sayı 15 kat arttı
Kamuda engelli istihdamında rekor: Sayı 15 kat arttı
İki kurumdan personel alım ilanı: İşte başvuru şartları ve tarihler!
İki kurumdan personel alım ilanı: İşte başvuru şartları ve tarihler!
9 günlük bayram tatili bereketi: Otellerde doluluk şimdiden yüzde 90
9 günlük bayram tatili bereketi: Otellerde doluluk şimdiden yüzde 90
İçişleri'nden Balıkesir Belediye Başkanı Akın'a soruşturma izni
İçişleri'nden Balıkesir Belediye Başkanı Akın'a soruşturma izni
Alım gücü düştü, kiralar enflasyonu solladı: Konutta 'kilit' çözülmüyor
Alım gücü düştü, kiralar enflasyonu solladı: Konutta 'kilit' çözülmüyor
AK Parti'de Öcalan'a 'statü' kapısı kapalı: İşte masadaki 'ara formül'
AK Parti'de Öcalan'a 'statü' kapısı kapalı: İşte masadaki 'ara formül'
Galatasaray üst üste 4. kez şampiyon oldu
Galatasaray üst üste 4. kez şampiyon oldu
SGK: Doğum sonrası destek süresi artırıldı
SGK: Doğum sonrası destek süresi artırıldı
Açığa satış yasağı 26 Mayıs'a kadar uzatıldı
Açığa satış yasağı 26 Mayıs'a kadar uzatıldı
Bakan Kurum: İklim krizi artık günlük hayatın merkezinde
Bakan Kurum: İklim krizi artık günlük hayatın merkezinde
Mantar zehirlenmesi şüphesi: 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
Mantar zehirlenmesi şüphesi: 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
Bakan Tekin: Yüksek teknolojili üretimde daha ileri seviyelere ulaşacağız
Bakan Tekin: Yüksek teknolojili üretimde daha ileri seviyelere ulaşacağız
Bakan Yumaklı: Olağanüstü durumlarda bütün kurumlar birlikte hareket ediyoruz
Bakan Yumaklı: Olağanüstü durumlarda bütün kurumlar birlikte hareket ediyoruz
Bakan Ersoy: Mersin, eşsiz bir açık hava müzesidir
Bakan Ersoy: Mersin, eşsiz bir açık hava müzesidir
Akıllı telefonlara 12 taksit geliyor
Akıllı telefonlara 12 taksit geliyor
Özgür Özel'e yalan bilgiyi yaymaktan soruşturma
Özgür Özel'e yalan bilgiyi yaymaktan soruşturma
Motorine indirim geldi, tabela değişti
Motorine indirim geldi, tabela değişti
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 kişi tutuklandı
İstanbul'un 3 ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'un 3 ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Erdoğan: Ülkemize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
Erdoğan: Ülkemize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
İtirafçı olan Özkan Yalım: Özgür Özel'e poşet içinde para verdim
İtirafçı olan Özkan Yalım: Özgür Özel'e poşet içinde para verdim
Tek maaşlı polislere lojmanda öncelik verilecek, 2027'de fazla mesai geliyor
Tek maaşlı polislere lojmanda öncelik verilecek, 2027'de fazla mesai geliyor
SGK Antalya'da 200 bin euro rüşvet iddiası: İdari uygulamalar kafa karıştırdı
SGK Antalya'da 200 bin euro rüşvet iddiası: İdari uygulamalar kafa karıştırdı
Ana sayfaHaberler Eğitim

İstanbul'daki okullarda sağlık taraması: Binlerce çocuk mercek altında

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik yürütülen işitme ve göz taramalarıyla çocuklarda erken dönemde ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının tespit edilmesi hedefleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2026 12:11, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2026 12:15
Yazdır
İstanbul'daki okullarda sağlık taraması: Binlerce çocuk mercek altında

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki sağlık ekiplerince, kentte eğitim gören ilkokul öğrencileri, okul ortamında gerçekleştirilen işitme ve görme testlerinden geçiriliyor.

Tarama süreci öncesinde ailelere öğretmenler ve okul idaresi aracılığıyla bilgilendirme formları gönderiliyor. Velilerin doldurduğu formlar sağlık personeline ulaştırıldıktan sonra eksiklikler kontrol edilerek gerekli geri bildirimler yapılıyor.

Test sırasında çocuklara öncelikle uygulamanın nasıl yapılacağı anlatılıyor. Daha sonra öğrenciler sırayla test alanına alınarak kulaklık yardımıyla farklı frekanslardaki düşük şiddetli sesleri duyup duymadıkları ölçülüyor.

Taramalarda ayrıca, öğrenciler sınıf ortamında uzmanlarca tek tek göz kontrolünden de geçiriliyor.

Yapılan taramalarda gerekli duyulması halinde öğrencilere gerekli yönlendirmeler yapılıyor.

- "İlerleyen zamanda tespit edilirse hem akademik hem de zihinsel gelişiminde geride kalmış olacak"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, AA muhabirine, İstanbul'da "koruyan, üreten, geliştiren sağlık modeli" anlayışıyla hareket ettiklerini, özellikle koruyucu sağlık hizmetlerine büyük önem verdiklerini söyledi.

İstanbul'un dünyanın "sağlık başkenti" olduğunu ifade eden Güner, sağlığın korunduğu bir sistemi yaratmaya çalıştıklarını belirtti.

Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile sağlık hizmetlerinde önemli ilerleme sağlandığına dikkati çeken Güner, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun göreve geldiği ilk günden itibaren koruyucu sağlık hizmetlerine hassasiyet gösterdiğini aktardı.

Doç. Dr. Güner, çocukların sağlık taramalarına önem verdiklerini vurgulayarak, "Teşhiste geç kalındığında vücut gelişiminden zihinsel gelişime kadar telafisi mümkün olmayan problemlerle karşı karşıya kalınabileceği için çocuk taramalarına çok dikkat ediyoruz." dedi.

Aile hekimleriyle yeni doğan döneminden itibaren sistematik bir tarama programı yürüttüklerini anlatan Güner, okul çağı taramalarının da bu kapsamda sürdürüldüğünü ifade etti.

Güner, okul çağı işitme ve görme taramalarının en önemli uygulamalardan biri olduğuna işaret ederek, "30-40 kişilik sınıfta görme kusuru olan bir çocuğun fark edilmesi önemli. Eğer geç kalınırsa o çocuk arkada kalır. İşitmeyle ilgili problemi olan bir çocuk da farkına varılmadan ilerleyen zamanda tespit edilirse hem akademik hem de zihinsel gelişiminde geride kalmış olacak." ifadelerini kullandı.

- "Erken tanı konulabilecek hastalıkları tespit edip tedavilerine başlamak istiyoruz"

Bu kapsamda ilçe sağlık müdürlüklerindeki halk sağlığı ekiplerinin taramaları okullarda gerçekleştirdiğini aktaran Güner, şöyle devam etti:

"(2025-2026 eğitim öğretim yılı) Bu yıl 167 bin çocuğu işitme taramasından geçirdik. Portatif cihazlarla yapılan testlerde risk tespit edilen çocuklar, İstanbul'daki 24 işitme referans merkezine yönlendiriliyor. Bu yıl ilk 3 ayda kentte 12 bin çocuğumuza göz taraması yapmış durumdayız. 273 çocuğumuzun hiçbir şekilde gözlük tanısı almamış, gözlük takmayan ve görme kusurundan habersiz olduğunu tespit ettik. Belki tahtayı göremeyen ve akademik gelişiminde geride kalan bu çocuklarımızın tanılarını yapmış, tedavilerini planlamış durumdayız. Erken teşhis edilebilecek, erken tanı konulabilecek hastalıkları tespit edip erkenden tedavilerine başlamak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken teşhis hayat kurtarır."

Doç. Dr. Güner, ilkokul çağındaki tüm çocukların taranmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Bahçelievler Koza İlkokulu Müdürü Hüseyin Türker de İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak yürüttüğü proje kapsamında öğrencilerin işitme ve görme taramalarından geçirildiğini söyledi.

İşitme ve görme problemlerinin öğrencilerin eğitim hayatını olumsuz etkileyebildiğini, bunun erken dönemde tespit edilmesinin çocuğun gelişimi ve öğretim hayatı açısından önemli olduğunu belirten Türker, çalışmadan memnun kaldıklarını ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber