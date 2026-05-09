Fenerbahçe rahat kazandı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaştı.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta sarı-lacivertliler 13. dakikada Fred'in golüyle öne geçti.
İlk devre Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
56. dakikada Archie Brown farkı ikiye çıkardı.
71'de bir kez daha sahneye çıkan Fred takımının 3. golünü kaydetti.
Kalan anlarda skoru koruyan sarı-lacivertliler mücadeleyi 3-0 kazandı.
73 puana yükselen Fenerbahçe ligdeki son maçında Eyüpspor'u ağırlayacak. 40 puanda kalan Konyaspor ise Kayserispor deplasmanına gidecek. Öte yandan bu sonuçla Fenerbahçe'nin ligi ikinci sırada bitirmesi kesinleşti.