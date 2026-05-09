'Sıfır cep telefonu satışına taksit geliyor' iddiasına açıklama
Ticaret Bakanlığı, sıfır cep telefonu satışlarında taksit sınırının artırılacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, telefon satışlarında taksitlendirme düzenlemelerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yetkisinde olduğunu belirterek, kendi nezdinde bu konuda yeni bir çalışma bulunmadığını bildirdi.
Haber Giriş : 09 Mayıs 2026 15:58, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2026 16:00
20 bin TL'nin altındaki telefonlara 12 taksit uygulamasının 30 bin TL'nin üzerine çıkarılacağı iddia edildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sıfır cep telefonu satışlarında taksitlendirmeye ilişkin düzenlemeler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yetkisinde olup, Bakanlığımız nezdinde yeni bir çalışma bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."